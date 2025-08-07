Box Office: महावतार नरसिम्हा धीरे-धीरे जीत रही लोगों का दिल, 13वें दिन कमाई में सैयारा भी पीछे

लव स्टोरी और कॉमेडी के बीच एक एनीमेटेड फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। बड़े एक्टर्स के बीच पौराणिक कथा पर आधारित महावतार नरसिम्हा के बॉक्स ऑफिस पर भीड़ जुट रही है।

सैयारा, सन ऑफ सरदार2 और धड़क 2 की धूम के बीच एक फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। हम बात कर रहे हैं महावतार नरसिम्हा। इस एनिमेटेड फिल्म की कमाई धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। महावतार नरसिम्हा 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। रिलीज के तेरहवें दिन इसने इस साल की ब्लॉकबस्टर सैयारा को पीछे छोड़ दिया है। 6 अगस्त के अर्ली एस्टीमेट में ये कमाई 6 करोड़ बताई जा रही है। वहीं महावतार नरसिम्हा की टोटल कमाई 112.80 करोड़ के करीब रिपोर्ट की गई है। सैयारा 18 जुलाई को रिलीज हुई थी।

माउथ पब्लिसिटी कर रही काम महावतार नरसिम्हा नरसिंह भगवान, हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद की भक्ति वाली पौराणिक कथा का एनिमेटेड वर्जन है। फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार हैं। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। 6 अगस्त तक महावतार नरसिम्हा ने थिएटर्स में अपने 13 दिन पूरे कर लिए। तेरहवें दिन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 6 करोड़ रुपये कमाए। यह कमाई सैयारा की 6 अगस्त 2025 की कमाई से ज्यादा है। सैयारा ने 2 करोड़ रुपये कमाए। यह आंकड़ा बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk के रिपोर्ट में दिया गया है। 6 अगस्त को सन ऑफ सरदार 2 का कलेक्शन 1.64 करोड़ के आसपास रहा। वहीं धड़क 2 का अर्ली आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंचा। महावतार नरसिम्हा ने इस दिन सबसे ज्यादा कमाई की।