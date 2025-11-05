Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMahavatar Vicky Kaushal To Quit Non Veg and Alcohol For Amar Kaushik Upcoming Movie
परशुराम के लिए विक्की कौशल की तैयारी शुरू, 'लव एंड वॉर' के बाद छोड़ देंगे नॉन वेज और शराब

परशुराम के लिए विक्की कौशल की तैयारी शुरू, 'लव एंड वॉर' के बाद छोड़ देंगे नॉन वेज और शराब

संक्षेप: Mahavatar Vicky Kaushal: विक्की कौशल ने अपनी अपकमिंग फिल्म महावतार की तैयारी शुरू करेंगे। फिल्म के लिए विक्की फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी तैयार होंगे।

Wed, 5 Nov 2025 09:58 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म 'महावतार' के लिए नॉन वेज खाना और शराब छोड़ेंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक पिछले साल नवंबर में रिलीज किया गया था जिसने फैंस में एक्साइटमेंट पैदा कर दिया था। तभी से लोगों को इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्की कौशल इस मूवी को लेकर काफी सीरियस हैं और किरदार में उतरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विक्की सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी इस रोल के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।

शराब और नॉन वेज छोड़ देंगे विक्की

बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, "महावतार जैसी फिल्म के लिए संपूर्ण ध्यान की जरूरत होती है, और दोनों (एक्टर और डायरेक्टर) ने मूवी देखने वालों के लिए इसे कोर ड्रामा बनाने के लिए अपना सब कुछ देने का तय किया है। उन्होंने नॉन-वेज खाना छोड़ने का फैसला किया है, और अगले साल के मिड में एक बड़े पूजा समारोह के साथ इस फिल्म की तैयारी शुरू की जाएगी।" इसी से पता चलता है कि मेकर्स इस मूवी को लेकर कितने सीरियस हैं। दर्शक पहली बार भगवान परशुराम के किरदार को पर्दे पर जीवंत होते देखेंगे।

'लव एंड वॉर' के बाद करेंगे यह काम

रिपोर्ट के मुताबिक, "अमर कौशिक ने पहले ही अपनी खाने की आदतों को छोड़ दिया है, जबकि विक्की ने 'लव एंड वॉर' की शूटिंग पूरी होने के बाद ऐसा करने का फैसला किया है। यह भगवान परशुराम के किरदार के प्रति सम्मान दिखाने का उनका तरीका है।" पिछले महीने अमर कौशिक ने एक इंटरव्यू में 'महावतार' के बारे में बात करते हुए कहा था कि यह फिल्म मेरे करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह भगवान की तरफ से मुझे मिली है और बचपन से यह किरदार मेरे साथ रहा है।

विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल ने बीते कुछ वक्त में 'छावा', 'सैम बहादुर' और 'डंकी' जैसी फिल्में दी हैं। विक्की कौशल के काम को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा है। अब देखना यह है कि उनकी अगली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाती है।

