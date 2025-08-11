महावतार नरसिम्हा पर क्या था मुस्लिम दर्शकों का रिएक्शन, डायरेक्टर बोले- वे मेरे पास आकर बोले…
महावतार नरसिम्हा के डायरेक्टर अश्विन कुमार फिल्म की सक्सेस पर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाया गया है कि आस्था में कितनी ताकत होती है। उन्होंने मुस्लिम दर्शकों का रिएक्शन भी बताया।
2025 में एक एनिमेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। यह मूवी है महावतार नरसिम्हा। वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। इसे हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं। मूवी ने 16 दिन में वर्ल्ड वाइड 182.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। महावतार नरसिम्हा के डायरेक्टर अश्विन कुमार ने अब इसकी सक्सेस पर बात की। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय का फिल्म देखने के बाद क्या रिएक्शन था।
प्यार यूनिवर्सल इमोशन है
अश्विन कुमार एनडीटीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हम अपन बच्चों के लिए भाव-विभोर होते हैं। जरा सोचिए ईश्वर हमसे कितना ज्यादा प्यार करते होंगे। यह सिर्फ एक धार्मिक फिल्म नहीं है, अंतर्धार्मिक आस्था की फिल्म है क्योंकि प्यार तो एक यूनिवर्सल इमोशन है। उसी तरह आस्था भी। यही वजह है कि फिल्म इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है।'
क्या बोले मुस्लिम दर्शक
अश्विन ने बताया कि अलग समुदाय के लोगों ने फिल्म पर क्या कहा। वह बोले, 'कई अलग समुदाय के लोग मेरे पास आए इनमें कई मुस्लिम दर्शक भी शामिल थे, वे आकर मुझसे बोले कि फिल्म ने उनकी आस्था को मजबूत किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कन्वर्ट हो जाइए (अपना धर्म बदल लीजिए)। मैं कह रहा हूं कि आप समझते हैं कि आस्था क्या है। आप ईश्वर की प्रार्थना करते हों, एनर्जी पर यकीन करते हों या यूनिवर्स पर विश्वास करते हों, फिल्म सिर्फ आपसे अपनी आस्था को समर्पित होने के लिए कहती है।'
फिल्म का बजट
महावतार नरसिम्हा अश्विनी कुमार की पहली डायरेक्टोरियल मूवी है। फिल्म का हिंदी वर्जन 16 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत में अब तक किसी एनिमेटेड फिल्म ने इतनी कमाई नहीं की। डायरेक्टर अश्विन कुमार ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया था कि महावतार नरसिम्हा का बजट 40 करोड़ रुपये है।
