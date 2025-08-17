Mahavatar Narsimha Box Office Collection Day 23 War 2 Coolie 'कुली' और 'वॉर 2' रिलीज के बाद कैसा है 'महावतार नरसिम्हा' का हाल, जानें शनिवार का कलेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
'कुली' और 'वॉर 2' रिलीज के बाद कैसा है 'महावतार नरसिम्हा' का हाल, जानें शनिवार का कलेक्शन

'महावतार नरसिम्हा' एक एनिमेटेड फिल्म है। अब 'महावतार नरसिम्हा' के सामने रजनीकांत की 'कुली' और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' सीना ताने खड़ी है। ये दोनों फिल्में ही 'महावतार नरसिम्हा' को तगड़ी टक्कर दे रही हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 06:06 AM
डायरेक्टर अश्विन कुमार की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' की धूम इस वक्त हर तरफ मची हुई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही इतिहास रच रही है। ये फिल्म हर दिन शानदार कमाई के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'महावतार नरसिम्हा' ने कई बड़ी फिथ्ल्मों को पछाड़ दिया है। इस एनिमेटेड फिल्म की कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। 'महावतार नरसिम्हा' का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन कर रहा है। ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमा चुकी है। इसी बीच अब 'महावतार नरसिम्हा' के 23 वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार है।

चौथे शनिवार को फिल्म ने कमाए इतने करोड़

'महावतार नरसिम्हा' एक एनिमेटेड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपय हैं। ये मूवी लगातार दर्शकों का दिल जीत रही है। इस फिल्म ने कई बिग बजट और बिग स्टार्स की फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन कर रही है। लेकिन अब 'महावतार नरसिम्हा' के सामने रजनीकांत की 'कुली' और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' सीना ताने खड़ी है। ये दोनों फिल्में ही 'महावतार नरसिम्हा' को तगड़ी टक्कर दे रही हैं। खैर अब बात करते हैं 'महावतार नरसिम्हा' के कलेक्शन की। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने चौथे शनिवार यानी 23वें दिन 6.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 202.35 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'महावतार नरसिम्हा' का कलेक्शन

डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 4.6 करोड़ रुपये

डे 3- 9.5 करोड़ रुपये

डे 4- 6 करोड़ रुपये

डे 5- 7.7 करोड़ रुपये

डे 6- 7.7 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 7.7 करोड़ रुपये

डे 9- 15.4 करोड़ रुपये

डे 10- 23.1 करोड़ रुपये

डे 11- 7.35 करोड़ रुपये

डे 12- 8.5 करोड़ रुपये

डे 13- 6 करोड़ रुपये

डे 14- 5.35 करोड़ रुपये

डे 15- 7.5 करोड़ रुपये

डे 16- 20.25 करोड़ रुपये

डे 17- 23.5 करोड़ रुपये

डे 18- 5.25 करोड़ रुपये

डे 19- 6.1 करोड़ रुपये

डे 20- 4.75 करोड़ रुपये

डे 21- 2.6 करोड़ रुपये

डे 22- 7.25 करोड़ रुपये

डे 23- 6.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 202.35 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

mahavatar narsimha War 2 coolie

