Mahavatar Narsimha BO: 'महावतार नरसिम्हा' ने तीसरे संडे भी दिखाया जलवा, ताबड़तोड़ की कमाई

'महावतार नरसिम्हा' एनिमेटेड फिल्म की कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। 'महावतार नरसिम्हा' का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन कर रहा है। ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमा चुकी है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:18 AM
डायरेक्टर अश्विन कुमार की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' की गूंज से पूरा बॉक्स ऑफिस हिला हुआ है। ये फिल्म हर दिन शानदार कमाई के साथ अपनी नए रिकॉर्ड बना रही है। 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'महावतार नरसिम्हा' ने कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है। इस एनिमेटेड फिल्म की कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। 'महावतार नरसिम्हा' का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन कर रहा है। ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमा चुकी है। इसी बीच अब 'महावतार नरसिम्हा' के 17वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार है।

संडे को फिल्म ने दिखाया जलवा

'महावतार नरसिम्हा' का बजट 15 करोड़ हुए हैं। ये एक एनिमेटेड फिल्म है, जो दर्शकों का दिल जीत रही है। इस फिल्म ने कई बिग बजट और बिग स्टार्स की फिल्में जैसे सैयारा और सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 से ज्यादा कलेक्शन कर रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद इसके सामने दो और बड़ी फिल्म टक्कर देने आ रही हैं। 14 अगस्त को कुली और वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही है, जिसके बाद इसकी कमाई पर कुछ असर पड़ सकता है। खैर अब बात करते हैं 'महावतार नरसिम्हा' के कलेक्शन की। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 17वें दिन 22.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 168.65 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'महावतार नरसिम्हा' का कलेक्शन

डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 4.6 करोड़ रुपये

डे 3- 9.5 करोड़ रुपये

डे 4- 6 करोड़ रुपये

डे 5- 7.7 करोड़ रुपये

डे 6- 7.7 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 7.7 करोड़ रुपये

डे 9- 15.4 करोड़ रुपये

डे 10- 23.1 करोड़ रुपये

डे 11- 7.35 करोड़ रुपये

डे 12- 8.5 करोड़ रुपये

डे 13- 6 करोड़ रुपये

डे 14- 5.35 करोड़ रुपये

डे 15- 7.5 करोड़ रुपये

डे 16- 20.25 करोड़ रुपये

डे 17- 22.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 168.65 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

