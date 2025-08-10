Mahavatar Narsimha Box Office Collection Day 16 Saiyaara Son Of Sardaar 2 Dhadak 2 Mahavatar Narsimha BO: रक्षा बंधन पर 'महावतार नरसिम्हा' ने रचा इतिहास, बनी 2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Mahavatar Narsimha BO: रक्षा बंधन पर 'महावतार नरसिम्हा' ने रचा इतिहास, बनी 2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन कर रहा है। दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमा चुकी है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 12:07 PM
Mahavatar Narsimha BO: रक्षा बंधन पर 'महावतार नरसिम्हा' ने रचा इतिहास, बनी 2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

डायरेक्टर अश्विन कुमार की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' हर दिन एक नया इतिहास रच रही है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में धूल चटा दी है। 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन कर रहा है। दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमा चुकी है। इसी बीच अब 'महावतार नरसिम्हा' के 16वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार है।

रक्षा बंधन पर की जमकर कमाई

'महावतार नरसिम्हा' का बजट 15 करोड़ हुए हैं। ये एक एनिमेटेड फिल्म है, जो दर्शकों का दिल जीत रही है। इस फिल्म ने कई बिग बजट और बिग स्टार्स की फिल्में जैसे सैयारा और सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 से ज्यादा कलेक्शन कर रही है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 16वें दिन 19.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 145.15 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'महावतार नरसिम्हा' का कलेक्शन

डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 4.6 करोड़ रुपये

डे 3- 9.5 करोड़ रुपये

डे 4- 6 करोड़ रुपये

डे 5- 7.7 करोड़ रुपये

डे 6- 7.7 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 7.7 करोड़ रुपये

डे 9- 15.4 करोड़ रुपये

डे 10- 23.1 करोड़ रुपये

डे 11- 7.35 करोड़ रुपये

डे 12- 8.5 करोड़ रुपये

डे 13- 6 करोड़ रुपये

डे 14- 5.35 करोड़ रुपये

डे 15- 7.5 करोड़ रुपये

डे 16- 19.50 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 145.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

आपको बता दें कि 'महावतार नरसिम्हा' 2025 में बॉलीवुड की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। फिलहाल ये फिल्म विक्की कौशल स्टारर 'छावा' 601.57 करोड़ रुपए, अहान पांडे-अनीत पड्डा अभिनीत 'सैयारा' 315.84 करोड़ रुपए, अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' 183.38 करोड़ रुपए, अजय देवगन स्टारर 'रेड 2' 173.44 करोड़ रुपए और आमिर खान स्टारर 'सितारे ज़मीन पर' 167.4 करोड़ रुपए से पीछे है।

