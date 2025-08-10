Mahavatar Narsimha BO: रक्षा बंधन पर 'महावतार नरसिम्हा' ने रचा इतिहास, बनी 2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन कर रहा है। दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमा चुकी है।

Sun, 10 Aug 2025 12:07 PM

डायरेक्टर अश्विन कुमार की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' हर दिन एक नया इतिहास रच रही है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में धूल चटा दी है। 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म का हिंदी वर्जन जमकर कलेक्शन कर रहा है। दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमा चुकी है। इसी बीच अब 'महावतार नरसिम्हा' के 16वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार है।

रक्षा बंधन पर की जमकर कमाई 'महावतार नरसिम्हा' का बजट 15 करोड़ हुए हैं। ये एक एनिमेटेड फिल्म है, जो दर्शकों का दिल जीत रही है। इस फिल्म ने कई बिग बजट और बिग स्टार्स की फिल्में जैसे सैयारा और सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 से ज्यादा कलेक्शन कर रही है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 16वें दिन 19.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 145.15 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'महावतार नरसिम्हा' का कलेक्शन डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 4.6 करोड़ रुपये

डे 3- 9.5 करोड़ रुपये

डे 4- 6 करोड़ रुपये

डे 5- 7.7 करोड़ रुपये

डे 6- 7.7 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 7.7 करोड़ रुपये

डे 9- 15.4 करोड़ रुपये

डे 10- 23.1 करोड़ रुपये

डे 11- 7.35 करोड़ रुपये

डे 12- 8.5 करोड़ रुपये

डे 13- 6 करोड़ रुपये

डे 14- 5.35 करोड़ रुपये

डे 15- 7.5 करोड़ रुपये

डे 16- 19.50 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 145.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)