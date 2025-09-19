आ गई महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज डेट, थिएटर में चूक गए हैं तो इस प्लैटफॉर्म पर देखें

अश्विन कुमार की फिल्म महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज का कई दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। एक ओटीटी प्लैटफॉर्म ने मूवी की रिलीज की घोषणा कर दी है। जानें आप इसे कब और कहां देख सकते हैं।

साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज अनाउंस हो चुकी है। मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसने उम्मीद से कहीं बेहतर कमाई की। जो लोग थिएटर में महावतार नरसिम्हा देखने से चूक गए हैं, वे अब मूवी का मजा ओटीटी पर ले सकते हैं। यह एनिमेटेड मायथोलॉजिकल फिल्म 19 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

इस समय से देख सकेंगे फिल्म महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे लोगों को नेटफ्लिक्स ने अच्छी खबर दी है। गुरुवार को नेटफ्लिक्स इंडिया ने पोस्ट किया। इसके साथ कैप्शन लिखा है, इस शेर की दहाड़ एक साम्राज्य हिला सकती है। देखिए महावतार नरसिम्हा 19 सितंबर से दोपहर 12.30 के बाद नेटफ्लिक्स पर।



