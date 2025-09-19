आ गई महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज डेट, थिएटर में चूक गए हैं तो इस प्लैटफॉर्म पर देखें
अश्विन कुमार की फिल्म महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज का कई दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। एक ओटीटी प्लैटफॉर्म ने मूवी की रिलीज की घोषणा कर दी है। जानें आप इसे कब और कहां देख सकते हैं।
साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज अनाउंस हो चुकी है। मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसने उम्मीद से कहीं बेहतर कमाई की। जो लोग थिएटर में महावतार नरसिम्हा देखने से चूक गए हैं, वे अब मूवी का मजा ओटीटी पर ले सकते हैं। यह एनिमेटेड मायथोलॉजिकल फिल्म 19 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
इस समय से देख सकेंगे फिल्म
महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे लोगों को नेटफ्लिक्स ने अच्छी खबर दी है। गुरुवार को नेटफ्लिक्स इंडिया ने पोस्ट किया। इसके साथ कैप्शन लिखा है, इस शेर की दहाड़ एक साम्राज्य हिला सकती है। देखिए महावतार नरसिम्हा 19 सितंबर से दोपहर 12.30 के बाद नेटफ्लिक्स पर।
रिलीज होंगे 6 और पार्ट
अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म महावतार नरसिम्हा ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये कमाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी का बजट 40 करोड़ रुपये था। फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े। मूवी भक्त प्रह्लाद और नरसिंह भगवान की कहानी है। फिल्म विष्णु भगवान के 7 महावतारों की पहली इंस्टॉलमेंट है। अभी बाकी 6 पार्ट आने बाकी हैं। पहले पार्ट को मिली सफलता के बाद मेकर्स के साथ दर्शक भी काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म की अगली इंस्टॉलमेंट महावतार परशुराम 2027 में आएगी, महावतार रघुनंदन 2029 में, महावतार द्वारकाधीश 2031, महावतार गोकुलनंद 2033, महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035), महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037) में रिलीज होगी।
