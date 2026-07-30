अब अपनी भाषा को गंदा मत करना...,'महाभारत के कृष्ण' ने 'रामायण' के राम रणबीर कपूर को दे डाली सलाह

नितेश तिवारी की 'रामायण' पर रिएक्ट करने वालों की लिस्ट में 'महाभारत के कृष्ण' यानी नितीश भारद्वाज का नाम भी शामिल हो गया है। नितीश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर 'रामायण' को लेकर अपनी बात रखी है।

नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक अलग ही बज बना हुआ है। इस फिल्म को पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं। ऐसे में आज यानी गुरुवार को 'रामायण' का भव्य ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर के रिलीज होते ही इसके लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कई लोगों को 'रामायण' का ट्रेलर काफी पसंद आया तो कई निराश हुए। ट्रेलर की शुरुआत रावण (यश) से होती है और फिर राम (रणबीर कपूर) की झलक दिखाई देती है, जो उनके अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। ट्रेलर में राम के रोल में रणबीर कपूर से ज्यादा रावण के रोल में यश की परफॉर्मेंस की तारीफ की। ऐसे में अब 'रामायण' को लेकर 'महाभारत के कृष्ण' यानी नितीश भारद्वाज ने रिएक्ट किया है। आइए जानते हैं क्या कहा?

बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए 100% ऑस्कर मिलेगा नितेश तिवारी की 'रामायण' पर रिएक्ट करने वालों की लिस्ट में 'महाभारत के कृष्ण' यानी नितीश भारद्वाज का नाम भी शामिल हो गया है। नितीश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर 'रामायण' को लेकर अपनी बात रखी है। नितीश ने लिखा, 'बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए 100% ऑस्कर मिलेगा। बधाई हो। सत्यजीत रे और शेखर कपूर के बाद नितेश तिवारी, भारत की ओर से वर्ल्ड सिनेमा को दिया गया अगला तोहफा हैं। प्रोडक्शन डिजाइन और DOP के लिए ढेरों अवॉर्ड्स मिलेंगे। VFX और AI का इस्तेमाल करके शानदार पीरियड सेटिंग बनाई गई है। भारतीय सिनेमा के साथ काम करने के लिए महान म्यूजिक मास्टर हंस जिमर का शुक्रिया।'

अब 'एनिमल' जैसी फिल्में न करें नितीश ने आगे लिखा, 'रणबीर अब रणवीर के साथ मिलकर अगले दो अजेय धुरंधर बन गए हैं। यश - ग्लोबल सिनेमा में आपका स्वागत है। रणबीर कपूर बतौर एक एक्टर मैंने हमेशा आपको पसंद किया है, लेकिन अब भारत की विरासत, मूल्यों, संस्कृति और आदर्शों को बनाए रखने की आपकी सामाजिक जिम्मेदारी शुरू होती है। इसलिए अब 'एनिमल' जैसी फिल्में न करें, भले ही आपको कितना भी बड़ा ऑफर क्यों न मिले। प्लीज अपनी वाणी को और दूषित न करें।'

मैं 'रामायण' को कम से कम 5 बार देखना चाहूंगा 'महाभारत के कृष्ण' ने आगे कहा, 'भारत के पास आपकी एक्टिंग की काबिलियत को संतुष्ट करने के लिए काफी कहानियां हैं। मुझे बस उम्मीद है कि भारतीय साई पल्लवी को सीता के रूप में स्वीकार करेंगे और मैं फिल्म में मृदंग और मंजीरा की आवाज के बीच कहीं तुलसीदास जी की चौपाइयां भी सुन सकूंगा। हर भारतीय की आत्मा में इस महाकाव्य की यही आवाज बसी है। नितेश की इस शानदार फिल्म को बनाने की मेहनत के सम्मान में मैं 'रामायण' को कम से कम 5 बार देखना चाहूंगा।'