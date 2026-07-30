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अब अपनी भाषा को गंदा मत करना...,'महाभारत के कृष्ण' ने 'रामायण' के राम रणबीर कपूर को दे डाली सलाह

By Priti Kushwaha
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नितेश तिवारी की 'रामायण' पर रिएक्ट करने वालों की लिस्ट में 'महाभारत के कृष्ण' यानी नितीश भारद्वाज का नाम भी शामिल हो गया है। नितीश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर 'रामायण' को लेकर अपनी बात रखी है।

अब अपनी भाषा को गंदा मत करना...,'महाभारत के कृष्ण' ने 'रामायण' के राम रणबीर कपूर को दे डाली सलाह
'महाभारत के कृष्ण' ने 'रामायण' के राम रणबीर कपूर को दे डाली सलाह

नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक अलग ही बज बना हुआ है। इस फिल्म को पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं। ऐसे में आज यानी गुरुवार को 'रामायण' का भव्य ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर के रिलीज होते ही इसके लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कई लोगों को 'रामायण' का ट्रेलर काफी पसंद आया तो कई निराश हुए। ट्रेलर की शुरुआत रावण (यश) से होती है और फिर राम (रणबीर कपूर) की झलक दिखाई देती है, जो उनके अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। ट्रेलर में राम के रोल में रणबीर कपूर से ज्यादा रावण के रोल में यश की परफॉर्मेंस की तारीफ की। ऐसे में अब 'रामायण' को लेकर 'महाभारत के कृष्ण' यानी नितीश भारद्वाज ने रिएक्ट किया है। आइए जानते हैं क्या कहा?

बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए 100% ऑस्कर मिलेगा

नितेश तिवारी की 'रामायण' पर रिएक्ट करने वालों की लिस्ट में 'महाभारत के कृष्ण' यानी नितीश भारद्वाज का नाम भी शामिल हो गया है। नितीश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर 'रामायण' को लेकर अपनी बात रखी है। नितीश ने लिखा, 'बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए 100% ऑस्कर मिलेगा। बधाई हो। सत्यजीत रे और शेखर कपूर के बाद नितेश तिवारी, भारत की ओर से वर्ल्ड सिनेमा को दिया गया अगला तोहफा हैं। प्रोडक्शन डिजाइन और DOP के लिए ढेरों अवॉर्ड्स मिलेंगे। VFX और AI का इस्तेमाल करके शानदार पीरियड सेटिंग बनाई गई है। भारतीय सिनेमा के साथ काम करने के लिए महान म्यूजिक मास्टर हंस जिमर का शुक्रिया।'

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अब 'एनिमल' जैसी फिल्में न करें

नितीश ने आगे लिखा, 'रणबीर अब रणवीर के साथ मिलकर अगले दो अजेय धुरंधर बन गए हैं। यश - ग्लोबल सिनेमा में आपका स्वागत है। रणबीर कपूर बतौर एक एक्टर मैंने हमेशा आपको पसंद किया है, लेकिन अब भारत की विरासत, मूल्यों, संस्कृति और आदर्शों को बनाए रखने की आपकी सामाजिक जिम्मेदारी शुरू होती है। इसलिए अब 'एनिमल' जैसी फिल्में न करें, भले ही आपको कितना भी बड़ा ऑफर क्यों न मिले। प्लीज अपनी वाणी को और दूषित न करें।'

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मैं 'रामायण' को कम से कम 5 बार देखना चाहूंगा

'महाभारत के कृष्ण' ने आगे कहा, 'भारत के पास आपकी एक्टिंग की काबिलियत को संतुष्ट करने के लिए काफी कहानियां हैं। मुझे बस उम्मीद है कि भारतीय साई पल्लवी को सीता के रूप में स्वीकार करेंगे और मैं फिल्म में मृदंग और मंजीरा की आवाज के बीच कहीं तुलसीदास जी की चौपाइयां भी सुन सकूंगा। हर भारतीय की आत्मा में इस महाकाव्य की यही आवाज बसी है। नितेश की इस शानदार फिल्म को बनाने की मेहनत के सम्मान में मैं 'रामायण' को कम से कम 5 बार देखना चाहूंगा।'

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'रामायण' के बारे में

'रामायण' लगभग 4000 करोड़ के बजट में बन रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। यश के अलावा, ट्रेलर में साई पल्लवी को सीता के रूप में भी दिखाया गया है। वहीं, सनी देओल हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि वे फिल्म के पहले भाग के आखिर में या दूसरे भाग में नजर आएं। 'रामायण: पार्ट वन' दुनिया भर में दिवाली 2026 पर रिलीज होगी, जबकि दूसरा भाग 2027 में आने की उम्मीद है। इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स और नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शंस संभाल रहा है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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