Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMahabharat Mukesh Khanna shocking revelation on Pankaj Dheer Demise says he used to call him convent pandav
महाभारत के 'कर्ण' को ‘कॉन्वेंट पांडव’ बुलाते थे 'भीष्म', मुकेश खन्ना ने पंकज धीर को किया याद

महाभारत के 'कर्ण' को ‘कॉन्वेंट पांडव’ बुलाते थे 'भीष्म', मुकेश खन्ना ने पंकज धीर को किया याद

संक्षेप: महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। अब महाभारत में भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने अपने को-स्टार को याद किया। उन्होंने बताया कि वो पंकज को कॉन्वेंट पांडव बुलाते थे। 

Fri, 17 Oct 2025 08:48 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुए पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। उनके निधन से इंडस्ट्री के कई लोग दुखी हैं। अब पंकज धीर के को-स्टार मुकेश खन्ना ने उन्हें याद किया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो पंकज धीर को कॉन्वेंट पांडव बुलाते थे। मुकेश खन्ना ने महाभारत में भीष्म पितामह का किरदरा निभाया था।

300 रुपये महीने कमाते थे पंकज धीर

मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मुकेश खन्ना ने कहा कि वो पंकज धीर के अचानक चले जाने से हैरान हैं। मुकेश ने बताया कि पंकज ने मुकेश की पहली फिल्म रूही पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त वो महीने के 300 रुपये कमाते थे।

मुकेश ने पंकज की तारीफ करते हुए कहा, वो ईमानदारी और एनर्जी से काम करते थे। वो बहुत प्यार से बात करते हैं और उनका स्टाइल बहुत अच्छा था और हमेशा से अच्छे से तैयार रहते थे।

मुकेश खन्ना बनना चाहते थे कर्ण

मुकेश ने बताया कि वो महाभारत में कर्ण या अर्जुन का रोल निभाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भीष्म का रोल मिला। मुकेश खन्ना ने कहा कि पंकज ने कर्ण का रोल बहुत अच्छे से निभाया था। मुकेश ने बताया कि पंकज के पिता इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी सफलता पाने के लिए पंकज को काफी कठिनाइयां देखनी पड़ीं।

पंकज को कॉन्वेंट पांडव' बुलाते थे मुकेश

मुकेश ने कहा कि वो पंकज को चिढ़ाते थे क्योंकि उन्होंने पूरी महाभारत नहीं पढ़ी थी। मुकेश ने कहा, "उन्होंने असली महाकाव्य नहीं पढ़ा था, सिर्फ मृत्युंजय किताब पढ़ी थी, जो कर्ण के नजरिए से कहानी कहती है। मैं मजाक में उन्हें 'कॉन्वेंट पांडव' कहता था। लेकिन इसके बावजूद, कर्ण के रूप में उनका अभिनय लाजवाब था।"

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Mukesh Khanna pankaj dheer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।