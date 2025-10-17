महाभारत के 'कर्ण' को ‘कॉन्वेंट पांडव’ बुलाते थे 'भीष्म', मुकेश खन्ना ने पंकज धीर को किया याद

संक्षेप: महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। अब महाभारत में भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने अपने को-स्टार को याद किया। उन्होंने बताया कि वो पंकज को कॉन्वेंट पांडव बुलाते थे।

बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुए पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। उनके निधन से इंडस्ट्री के कई लोग दुखी हैं। अब पंकज धीर के को-स्टार मुकेश खन्ना ने उन्हें याद किया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो पंकज धीर को कॉन्वेंट पांडव बुलाते थे। मुकेश खन्ना ने महाभारत में भीष्म पितामह का किरदरा निभाया था।

300 रुपये महीने कमाते थे पंकज धीर मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मुकेश खन्ना ने कहा कि वो पंकज धीर के अचानक चले जाने से हैरान हैं। मुकेश ने बताया कि पंकज ने मुकेश की पहली फिल्म रूही पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त वो महीने के 300 रुपये कमाते थे।

मुकेश ने पंकज की तारीफ करते हुए कहा, वो ईमानदारी और एनर्जी से काम करते थे। वो बहुत प्यार से बात करते हैं और उनका स्टाइल बहुत अच्छा था और हमेशा से अच्छे से तैयार रहते थे।

मुकेश खन्ना बनना चाहते थे कर्ण मुकेश ने बताया कि वो महाभारत में कर्ण या अर्जुन का रोल निभाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भीष्म का रोल मिला। मुकेश खन्ना ने कहा कि पंकज ने कर्ण का रोल बहुत अच्छे से निभाया था। मुकेश ने बताया कि पंकज के पिता इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी सफलता पाने के लिए पंकज को काफी कठिनाइयां देखनी पड़ीं।