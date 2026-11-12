‘रामायण’ पर महाभारत फेम नीतीश भारद्वाज का एक और वार, बोले- युवाओं को गुमराह कर रही
महाभारत फेम नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर की रामायण पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म युवाओं को भटका रही है। उन्होंने रामायण में दिखाए कुछ सीन्स पर सवाल उठाए हैं।
रणबीर कपूर की रामायण रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर फिल्म की खूब प्रशंसा हो रही है। लेकिन इस बीच महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने फिल्म में दिखाए कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई है। वो खुलकर फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। दो दिन पहले नीतीशने एक पोस्ट लिखकर फिल्म की बुराई की थी। अब आज एक बार फिर उन्होंने रणबीर की फिल्म पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि रामायण (रणबीर की फिल्म) युवाओं को भटका रही है।
युवाओं को गुमराह कर रही रामायण?
नीतीश भारद्वाज ने आज यानी 12 नवंबर को फिल्म की आलोचना करते हुए पांच स्लाइड की पोस्ट शेयर की है। उन्होंने पहली स्लाइड में लिखा- मसाला फिल्म रामायण युवाओं को गुमराह कर रही है। ये युवा दर्शकों को हिंदू धर्म, हीरो, विलेन्स और भारत की गोल्डन विरासत को लेकर गुमराह कर रही है। मैं युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वो अच्छी रिसर्च की हुई किताबें पढ़ें न कि फिल्मों और सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे कंटेंट पर भरोसा करें।
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रामायण के रचयिताओं के बारे में क्या कहा?
दूसरी स्लाइड में नीतीश भारद्वाज ने सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा- क्या रामायण का केवल एक ऑथर था? फिल्म दावा करती है कि रामायण का केवल एक लेखक नहीं था। मेरी राय: वाल्मीकि इसके ओरिजिनल ऑथर हैं। दूसरे वर्जन रचनात्मक और भौगोलिक रूपांतर हैं, जो रामायण के ओरिजिनल वर्जन से अलग हैं।
कैकेसी के बारे में नीतीश भारद्वाज ने क्या लिखा?
तीसरी स्लाइड में नीतीश भारद्वाज ने लिखा- कैकसी और रावण राक्षस थे, असुर नहीं। रावण को राक्षस संस्कृति का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है- एक ऐसी संस्कृति जो भौतिकवाद, वास्तुकला और विज्ञान में तो उन्नत थी, लेकिन वैदिक संस्कृति की विरोधी थी। रावण ने तीनों लोकों में असुर शासन स्थापित नहीं किया था, लंका में राक्षस का शासन स्थापित किया था।
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अश्वमेध वाले सीन पर जताई आपत्ति
चौथी स्लाइड में नीतीश भारद्वाज ने लिखा- रावण का वैदिक ज्ञान और अश्वमेध घोड़ा। कैकसी के पिता एक राक्षस थे जिनका नाम सुमाली था। वहीं, उनके पति एक ब्राह्मण ऋषि थे जिनका नाम विश्रवा था। रावण को अपने पिता की वजह से वैदिक ज्ञान था, लेकिन मेरी राय में, शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा उसने वैदिक संस्कृति का पालन नहीं किया।
नीतीश ने की अरुण गोविल की तारीफ
5वीं स्लाइड में नीतीश भारद्वाज ने अरुण गोविल की तारीफ की। उन्होंने लिखा- एक छोटी सी राहत की बात- अरुण गोविल ने एक पिता के दर्द को समझा, बहुत अच्छी एक्टिंग की और लोगों के दिलों को छुआ।
पहले पोस्ट में क्या लिखा था?
बता दें, नीतीश भारद्वाज ने इससे पहले जो पोस्ट लिखा था उसमें उन्होंने कहा था, "भगवान विष्णु ने धर्म, परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। लेकिन फिल्म में रावण को बहुत दयालु, न्याय करने वाला और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करने वाला व्यक्ति दिखाया गया है। मेरे हिसाब से ऐसा करके रामायण की मूल सीख को बदल दिया गया है। इससे भगवान राम के अवतार लेने का असली उद्देश्य भी कमजोर पड़ता है।" उन्होंने लिखा था कि वो फिल्म से काफी निराश और दुखी हैं। उन्हें इस फिल्म में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं लगा था। नीतीश भारद्वाज की बात करें तो उन्होंने दूरदर्शन पर आई महाभारत में भगवान कृष्ण का रोल निभाया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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