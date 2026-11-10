'रामायण' पर भड़के महाभारत फेम नितीश भारद्वाज, बोले- पहले मैंने इसकी तारीफ की थी…
Ramayana: ‘महाभारत’ फेम नितीश भारद्वाज ने फिल्म रामायण की पहले की तारीफ वापस ले ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ‘रामायण’ के मेकर्स की आलोचना की है।
'रामायण' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म को लेकर अब बीर आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ में भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नितीश भारद्वाज ने नाराजगी जाहिर की है। नितीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि वह रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ के बारे में अब एक भी अच्छी बात नहीं कह सकते।
रामायण भारत के डीएनए में है - नितीश भारद्वाज
नितीश भारद्वाज ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "रामायण भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं, आस्था और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। रामायण के हर किरदार, चाहे वह नायक हो, नायिका हो या खलनायक, का अपना महत्व है। ये किरदार रामायण की सीख और संदेश को समझाते हैं। इसलिए इनके चरित्र और महत्व को अपनी मर्जी से बदलना सही नहीं है।"
रामायण के नैतिक आधार को बदल दिया गया है - नितीश भारद्वाज
अभिनेता ने आगे लिखा, "भगवान विष्णु ने धर्म, परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। लेकिन फिल्म में रावण को बहुत दयालु, न्याय करने वाला और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करने वाला व्यक्ति दिखाया गया है। मेरे हिसाब से ऐसा करके रामायण की मूल सीख को बदल दिया गया है। इससे भगवान राम के अवतार लेने का असली उद्देश्य भी कमजोर पड़ता है।"
मैं इस फिल्म से बहुत दुखी और निराश हूं- नितीश भारद्वाज
नितीश ने लिखा, "मैं इस फिल्म से बहुत दुखी और निराश हूं। पहले मैंने इसकी तारीफ की थी, लेकिन अब मैं अपनी कही हुई बात वापस लेता हूं। अब मुझे इस फिल्म में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं लगता। शानदार वीएफएक्स और बड़े-बड़े दृश्य कभी भी इस महाकाव्य की असली सीख, गहरे विचारों और आध्यात्मिक महत्व की जगह नहीं ले सकते।"
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है फिल्म - नितीश भारद्वाज
नितीश बोले, “मेरे हिसाब से यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है। फिल्म में भारत के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है। हमारी संस्कृति और विरासत का सम्मान होना चाहिए और इसे पर्दे पर सही और जिम्मेदार तरीके से पेश किया जाना चाहिए।”
रामायण का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन यानी गुरुवार को 64.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था। इसके बाद शुक्रवार को 48.05 करोड़, शनिवार को 69.80 करोड़ और रविवार को 56.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि, सोमवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पांचवें दिन फिल्म ने 107.50 करोड़ रुपये बटोरे। इसी के साथ ‘रामायण’ ने महज पांच दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 346.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई 663.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
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