नसीरुद्दीन शाह पर भड़के पुनीत इस्सर, बोले- सरकार पसंद नहीं तो...
पुनीत ने नसीरुद्दीन शाह ने हालिया बयानों पर नाराजगी जताई है। पुनीत ने बताया कि नसीर न सिर्फ उनके सीनियर बल्कि टीचर रहे हैं, लेकिन वह जिस तरह देश के 'सेलेक्टिव' मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं, वह गलत है।
बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर पुनीत इस्सर एक शानदार एक्टर होने के साथ-साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। पुनीत हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। ऐसे में अब 66 साल के पुनीत ने नसीरुद्दीन शाह ने हालिया बयानों पर नाराजगी जताई है। पुनीत ने अपने गुस्से के दौरान ये भी बताया कि नसीर न सिर्फ उनके सीनियर बल्कि टीचर रहे हैं, लेकिन वह जिस तरह देश के 'सेलेक्टिव' मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं, वह गलत है। उन्होंने JNU के छात्रों और कथित 'टुकड़े टुकड़े गैंग' का भी जिक्र किया है। आइए जानते हैं पुनीत ने नसीरुद्दीन के बारे में क्या कहा?
आप केवल एकतरफा, वामपंथी और नक्सल-समर्थक विचारों को चुनते हैं
बुधवार को IANS के साथ बातचीत में पुनीत इस्सर ने कहा, 'सबसे पहली बात तो यह है कि नसीरुद्दीन शाह साहब हमारे सीनियर हैं। वे हमारे शिक्षक रहे हैं, उनका सम्मान है और वे एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि जब आप अपनी बात रखते हैं, तो आपको चुनिंदा (selective) नहीं होना चाहिए। आप भारत और दुनिया से जुड़े कितने ही मुद्दों पर एक मूक दर्शक की तरह चुप बैठे रहते हैं? आप केवल एकतरफा, वामपंथी और नक्सल-समर्थक विचारों को चुनते हैं और उसी वैचारिक नजरिए से हर बात का जवाब देते हैं।'
'इन 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग और JNU के लोगों को देखिए'
पुनीत ने सवाल किया, 'इन 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग और JNU के लोगों को देखिए। जब हमारे देश के दोषी अपराधियों और जेल में बंद आतंकवादियों की बात आती है, तो ये लोग उनकी रिहाई की बात करते हैं और उनके पक्ष में बोलते हैं। अगर आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, तो फिर भारतीय होने का क्या मतलब रह जाता है?'
राजनीति में उतरे चुनाव लड़ो सकरार को हराओ
हालांकि, पुनीत इस्सर का कहना था कि शाह को अपने विचार रखने और सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर आपको सत्ता में आई सरकार पसंद नहीं है, तो राजनीतिक मैदान में उतरें। चुनाव लड़े, जीते और इस सरकार को हराएं। यह सरकार मनमाने ढंग से सत्ता में नहीं आई है; देश की जनता ने इसे चुना है और सत्ता सौंपी है।'
नसीरुद्दीन ने खुद को गर्व से बताया एक 'दिमागी नक्सल'
बता दें कि पुनीत इस्सर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया है, जहां छात्र अपनी छात्र यूनियन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में, नसीरुद्दीन ने खुद को गर्व से एक 'दिमागी नक्सल' बताया। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और देश के युवाओं का हौसला तोड़ने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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