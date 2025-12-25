Hindustan Hindi News
महाभारत के इस एक्टर ने प्रोड्यूस की थी अक्षय कुमार की फिल्म, दिए थे 1.25 लाख रुपये, खुद बताया था पूरा किस्सा

संक्षेप:

Bollywood Kissa: आइए आपको बीआर चोपड़ा की ‘महाभारत’ के एक्टर और अक्षय कुमार से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। इस एक्टर ने अक्षय कुमार की फिल्म को प्रोड्यूस किया था।

Dec 25, 2025 10:52 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों फिल्में की हैं और उनकी फीस भी करोड़ों में है। पर क्या आपको पता है कि एक बार बीआर चोपड़ा ‘महाभारत’ से फेम हासिल करने वाले एक्टर ने उनकी फिल्म प्रोड्यूस की थी और उसके लिए अक्षय कुमार को सवा लाख रुपये (1.25 लाख रुपये) की फीस दी थी? नहीं! आइए बताते हैं।

कौन हैं ये एक्टर?

इस एक्टर का नाम पंकज धीर है। पंकज धीरे ने अक्षय कुमार को जिस फिल्म को प्रोड्यूस किया था उस फिल्म का नाम ‘इक्के पे इक्का’ है। ये बता पंकज धीर ने खुद मुकेश खन्ना को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। पंकज धीर ने बताया था कि अक्षय कुमार की जिंदगी की पहली 9 फिल्मों में वह उनके साथ थे। उन्होंने अक्षय के लिए ‘इक्के पे इक्का’ फिल्म भी प्रोड्यूस की थी।

जानें ‘इक्के पे इक्का’ फिल्म के बारे में

आपको बता दें कि ‘इक्के पे इक्का’ फिल्म साल 1994 में आई थी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा मौसमी चटर्जी, पंकज धीर, अनुपम खेर आदि ने रोल निभाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘इक्के पे इक्का’ फिल्म 1 करोड़ रुपये का बजट में बनी थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।

पंकज धीर के बारे में

पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा की ‘महाभारत’ में करण का किरदार निभाया था। वह कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में बतौर एक्टर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने ‘माय फादर गॉडफादर’ को डायरेक्ट भी किया है।

