रजनीकांत की फिल्म कुली को पायरेसी से बचाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल नेटवर्क को आदेश दिया है कि फिल्म का कोई भी पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं होना चाहिए।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:23 AM
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म के चर्चे हो रहे हैं। चेन्नई समेत कई शहरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो के टिकट ब्लैक में 4,500 रुपये तक बिक रहे हैं। एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बाकी राज्यों और ओवरसीज़ में भी फिल्म के लिए दीवानगी साफ दिख रही है। इस बीच फिल्म को पायरेसी से बचाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने एएक्शन लिया है।

पायरेसी के खिलाफ एक्शन

रजनीकांत कि फिल्म कुली को पायरेसी से बचाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल नेटवर्क को आदेश दिया है कि फिल्म का कोई भी पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन स्ट्रीम न हो। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर पायरेसी रोकी नहीं गई तो प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। कोर्ट के आदेश के तहत ISPs को उन सभी वेबसाइट्स को ब्लॉक करना होगा जो अभी या आगे फिल्म के पायरेटेड वर्जन को होस्ट या स्ट्रीम करेंगी। इसका मकसद है कि फिल्म की कमाई टिकट सेल्स पर निर्भर रहे, न कि इल्लीगल स्ट्रीमिंग पर।

कल रिलीज हो रही है फिल्म

लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में हाई बजट कुली की डायरेक्शन लोकेश कनकराज ने की है। फिल्म में रजनीकांत के साथ श्रुति हासन, सत्यराज, नागार्जुन अक्किनेनी और आमिर खान जैसे नाम हैं। म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर का है। फिल्म वॉर 2 को टक्कर देते हुए कल यानी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है।

