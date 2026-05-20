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प्रोड्यूसर के पास नहीं थे पैसे…माधुरी दीक्षित को पहना दिए हीरो की पत्नी के कपड़े, ऐसे हुआ मेकअप

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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माधुरी दीक्षित के बारे में आप ये बात जानते हैं कि उन्हें एक प्रोड्यूसर ने पैसों की तंगी की वजह से  लीड हीरो की पत्नी के कपड़े पहनाए थे। हीरो की पत्नी ने ही किया था मेकअप। पहचानिए इस फिल्म को।

प्रोड्यूसर के पास नहीं थे पैसे…माधुरी दीक्षित को पहना दिए हीरो की पत्नी के कपड़े, ऐसे हुआ मेकअप

बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित के सफल करियर के बारे में दुनिया बात करती है। बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उनके डांस सॉन्ग के चर्चे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माधुरी के करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्मों से हुई थी। 1984 में आई पहली फिल्म अबोध के बाद एक्ट्रेस ने कई फ्लॉप फिल्मों में काम किया। उनमें से एक ऐसी भी फिल्म थी जिसमें माधुरी को हीरो की पत्नी के कपड़े पहनाए गए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था।

शेखर और माधुरी की पहली मुलाकात

शेखर सुमन ने अपने एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। वो कहते हैं कि रेखा के साथ पहली फिल्म संसार के बाद उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी। प्रोड्यूसर सरवन सिंह रहल ने एक्टर को बताया कि एक नई लड़की आई है जिसका नाम माधुरी दीक्षित है। वो इस फिल्म की हीरोइन हैं। उस समय अपनी हीरोइन माधुरी से मिलने के लिए शेखर सुमन अपने प्रोड्यूसर के साथ माधुरी के घर पहुंचे। एक्टर ने कहा कि माधुरी उस समय नहाने गई थीं। जब वो आई तो उनकी खूबसूरती देखकर वो हैरान हो गए। माधुरी को देखते ही शेखर सुमन ने फिल्म के लिए हां कह दी थी।

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शेखर सुमन की पत्नी के कपड़े पहनती थीं माधुरी

आगे शेखर सुमन ने बताया कि प्रोड्यूसर का बजट कम था। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि फिल्म की शूटिंग उनके घर पर की जाए। माधुरी के पास टैक्सी के पैसे नहीं थे इसलिए खुद शेखर सुमन अपने स्कूटर पर उन्हें हर सुबह उनके घर से लेने जाते, शूटिंग के बाद एक्ट्रेस को छोड़ने भी जाते थे। शेखर सुमन ने बताया कि प्रोड्यूसर के पास मेकअप आर्टिस्ट और आउटफिट के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इस फिल्म के लिए उनकी पत्नी अल्का ही माधुरी का मेकअप किया करती थीं। और माधुरी ने फिल्म के कई सीन में अल्का के घर के कपड़े पहने थे। इस तरह और इतने स्ट्रगल देखने के बाद माधुरी ने सफलता की सीढ़ी चढ़ी है।

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फिल्म की कास्ट

शेखर सुमन और माधुरी दीक्षित ने जिस फिल्म में साथ काम किया था उसका नाम था मानव हत्या। ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शेखर सुमन, माधुरी दीक्षित के अलावा गुलशन ग्रोवर, अरविंद देशपांडे, शरत सक्सेना, राजेश पुरी, टॉम आल्टर, सुधीर दलवी, प्रवीण कुमार और सुनील थापा जैसे एक्टर्स थे। इस फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने तैयार किया था।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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Madhuri Dixit shekhar suman

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