माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर राम नेने को कई महीनों तक किया था डेट, अरेंज नहीं, हुई थी लव मैरिज

संक्षेप: माधुरी दीक्षित ने अपने और डॉक्टर राम नेने की लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि दोनों की शादी अरेंज सेटअप से नहीं बल्कि लव मैरिज थी। दोनों ने कई महीनों एक दूसरे को डेट किया था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉक्टर राम नेने के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दोनों ने अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी की थी। लेकिन अब सालों बाद खुद माधुरी ने अपने और राम नेने के रिश्ते का सच दुनिया को बताया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी और राम नेने की शादी अरेंज नहीं बल्कि लव थी। दोनों ने शादी से कुछ समय पहले तक एक दूसरे को डेट किया था। एक दूसरे को पसंद करने के बाद ही दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंचा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माधुरी और राम नेने की लव स्टोरी रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में माधुरी ने कहा, "मेरे दोस्त हमेशा मुझे किसी न किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे अपना करियर बहुत प्यारा था। और मुझे लगता था कि अगर मुझे कोई गलत आदमी मिल गया, तो मेरी ज़िंदगी का सारा मजा खत्म हो जाएगा। मैंने कभी किसी परियों की कहानी के बारे में नहीं सोचा था।" आगे माधुरी ने कहा, "मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतना रोमांटिक इंसान मिला। आपसी सम्मान, प्रोत्साहन और सकारात्मकता होनी चाहिए जो मुझे हमेशा बेहतर महसूस करने में मदद करे। हमारा रिश्ता कला और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। हम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की चाहत में एक-दूसरे से मिलते हैं।"

6 महीने किया था डेट इसी दौरान माधुरी ने बताया कि डॉक्टर नेने और उनकी मुलाकात उनके भाई ने करवाई थी। लेकिन शादी से पहले दोनों ने 6 महीने तक एक दूसरे को डेट किया था। दोनों जब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तब ही बात शादी तक पहुंची थीं। उन्होंने आगे कहा कि उनके पति अपने मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। उनका सरला व्यवहार उन्हें पसंद है। दोनों एक दूसरे के लिए भगवान का आशीर्वाद हैं।