Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडmadhuri dixit talks about her love story with dr ram nene says she dated him for 6 months
माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर राम नेने को कई महीनों तक किया था डेट, अरेंज नहीं, हुई थी लव मैरिज

माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर राम नेने को कई महीनों तक किया था डेट, अरेंज नहीं, हुई थी लव मैरिज

संक्षेप:

माधुरी दीक्षित ने अपने और डॉक्टर राम नेने की लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि दोनों की शादी अरेंज सेटअप से नहीं बल्कि लव मैरिज थी। दोनों ने कई महीनों एक दूसरे को डेट किया था।

Thu, 4 Dec 2025 04:33 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉक्टर राम नेने के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दोनों ने अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी की थी। लेकिन अब सालों बाद खुद माधुरी ने अपने और राम नेने के रिश्ते का सच दुनिया को बताया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी और राम नेने की शादी अरेंज नहीं बल्कि लव थी। दोनों ने शादी से कुछ समय पहले तक एक दूसरे को डेट किया था। एक दूसरे को पसंद करने के बाद ही दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंचा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माधुरी और राम नेने की लव स्टोरी

रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में माधुरी ने कहा, "मेरे दोस्त हमेशा मुझे किसी न किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे अपना करियर बहुत प्यारा था। और मुझे लगता था कि अगर मुझे कोई गलत आदमी मिल गया, तो मेरी ज़िंदगी का सारा मजा खत्म हो जाएगा। मैंने कभी किसी परियों की कहानी के बारे में नहीं सोचा था।" आगे माधुरी ने कहा, "मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतना रोमांटिक इंसान मिला। आपसी सम्मान, प्रोत्साहन और सकारात्मकता होनी चाहिए जो मुझे हमेशा बेहतर महसूस करने में मदद करे। हमारा रिश्ता कला और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। हम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की चाहत में एक-दूसरे से मिलते हैं।"

6 महीने किया था डेट

इसी दौरान माधुरी ने बताया कि डॉक्टर नेने और उनकी मुलाकात उनके भाई ने करवाई थी। लेकिन शादी से पहले दोनों ने 6 महीने तक एक दूसरे को डेट किया था। दोनों जब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तब ही बात शादी तक पहुंची थीं। उन्होंने आगे कहा कि उनके पति अपने मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। उनका सरला व्यवहार उन्हें पसंद है। दोनों एक दूसरे के लिए भगवान का आशीर्वाद हैं।

ऐसे की थी वापसी

बता दें, माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर राम नेने से शादी की और अपने करियर को बीच में ही छोड़ कर अमेरिका सेटल हो गई थीं। वहीं इनके दोनों बेटों का जन्म हुआ। कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद माधुरी भारत लौटीं और फिर से फिल्मों में काम किया। अब वो फिल्म, वेब सीरीज, रियलिटी शोज में नजर आती हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Madhuri Dixit

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।