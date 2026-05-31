माधुरी दीक्षित ने ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों को दिया जवाब, बोलीं-आज के यूथ को क्या मैसेज दे रहे हो?
माधुरी दीक्षित ने हाल में अपनी फिल्म देवदास की लीड हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन का समर्थन किया है। एक्ट्रेस ने ऐश्वर्या को ग्लोबल स्टार बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि ऐश्वर्या को किसी स्केल के नंबर्स से नहीं आंका जाना चाहिए।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले कुछ वक्त से ट्रोल हो रही हैं। हाल में कान में नजर आई ऐश्वर्या के लुक्स और वजन को लेकर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज कसा था। अब ऐसे में देवदास में उनकी को-स्टार माधुरी दीक्षित ने ऐश्वर्या का सपोर्ट करते हुए उन्हें ग्लोबल स्टार बताया है। एक्ट्रेस ने कहा कि कोई भी वो कई सालों से देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्हें कोई स्केल के नंबर तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
माधुरी ने ऐश्वर्या को बताया ग्लोबल स्टार
हाल में ऐश्वर्या राय पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी हुई हैं। हाल में भी उन्हें कान रेड कार्पेट पर देखा गया था। लेकिन उनके लुक, आउटफिट पर तंज कसा गया। बॉडी शेमिंग की गई। उनपर अधिक बोटॉक्स इस्तेमाल जैसे कमेंट किए गए। लेकिन अब माधुरी दीक्षित ने उनका सपोर्ट किया है। माधुरी पीटीआई से बातचीत में कहा कि ऐश्वर्या ने एक विरासत बनाई है। वो ग्लोबल स्टेज पर देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे में उन्हें ट्रोल किया जाना गलत है और ये आज की पीढ़ी को गलत मैसेज देता है।
ऐश्वर्या के सपोर्ट में आई माधुरी
माधुरी ने आगे कहा कि ऐश्वर्या कान फिल्म फेस्टिवल में 20 सालों से जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश को प्राउड फील करवाया है। वो एक ग्लोबल स्टार है। उन्होंने मिस वर्ल्ड होने के नाते देश के लिए बहुत कुछ किया है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि आप उन्हें स्केल के नंबर से नहीं आंक सकते। आप उन्हें स्केल के नंबर तक ही सीमित नहीं सकते। वो खूबसूरत हैं, वो दिखती भी सुंदर हैं लेकिन उससे भी ज्यादा वो अंदर से बहुत प्यारी और खूबसूरत इंसान हैं।
एक्ट्रेस ने कहा , मुझे लगता है कि लोगों को यह समझना होगा कि जब आप इस तरह के कमेंट करते हैं, तो आप आज के यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? कि आपकी कीमत आपके रूप-रंग पर निर्भर करती है, न कि आपकी उपलब्धियों पर। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से गलत मैसेज है।
माधुरी और ऐश्वर्या राय की फिल्म
बता दें, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय ने साल 2002 में आई फिल्म देवदास में साथ काम किया था। इस फिल्म में शाहरुख लीड हीरो थे और संजय लीला इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इसी फिल्म के दौरान ऐश्वर्या सबसे पहले कान पहुंची थीं। इस मौके पर एक्ट्रेस ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी।
माधुरी दीक्षित के प्रोजेक्ट
माधुरी दीक्षित के काम की बात करें तो एक्ट्रेस अब OTT पर कमाल कर रही हैं। साल 2022 में उन्हें फेम गेम में देखा गया था। पिछले साल मिसेज देशपांडे नाम की एक वेब सीरीज आई थी। इस सीरीज को ऑडियंस ने पसंद किया था। अब आने वाले दिनों में एक्ट्रेस मां बहन नाम की फिल्म में नजर आने वाली हैं। फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।