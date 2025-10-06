Madhuri Dixit Song Which Was Banned From TV and Radio Court Gave Clean Chit कोर्ट तक गया था माधुरी दीक्षित का यह गाना, दूरदर्शन और रेडियो पर हो गया था बैन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMadhuri Dixit Song Which Was Banned From TV and Radio Court Gave Clean Chit

कोर्ट तक गया था माधुरी दीक्षित का यह गाना, दूरदर्शन और रेडियो पर हो गया था बैन

माधुरी दीक्षित उस दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस थीं, जिनके साथ काम करना कितने ही एक्टर्स का सपना हुआ करता था। माधुरी ने इंडस्ट्री में कई मिसालें कायम कीं, लेकिन क्या आप उनके इस गाने के बारे में जानते हैं जो टीवी पर बैन कर दिया गया था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 01:44 PM
share Share
Follow Us on
कोर्ट तक गया था माधुरी दीक्षित का यह गाना, दूरदर्शन और रेडियो पर हो गया था बैन

साल 1993 में आई फिल्म 'खलनायक' का गाना चोली के पीछे क्या है सुपरहिट रहा था। कई बार इस गाने को रीमेक और रीमिक्स किया जा चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सॉन्ग पर काफी विवाद हुआ था। आलम यह था कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो (AIR) ने इस गाने पर बैन लगा दिया था, यानि ना ही रेडियो और ना ही टीवी पर यह गाना काफी वक्त तक चलाया गया। तो चलिए जानते हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने से जुड़ा यह किस्सा।

विवादों में रहा था माधुरी का यह गाना

संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था। महज 4 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपये कमाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IMDb पर 7.2 रेटिंग वाली इस फिल्म में एक आइटम नंबर था जिस पर काफी बवाल हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। हम बात कर रहे हैं 'चोली के पीछे क्या है' सॉन्ग की। अल्का यागनिक और ईला अरुण का गाया यह गाना चर्चा का विषय बना था।

कैसेट वापस मंगाने की उठी थी मांग

लोगों ने कहा कि इस गाने के बोल भद्दे हैं और महिलाओं के खिलाफ हैं। मामला कोर्ट पहुंचा और शिकायतकर्ताओं ने कहा कि सेंसर बोर्ड इस गाने को फिल्म से हटाए। साथ ही जितने कैसेट तब तक बिक चुके थे, उन्हें वापस मंगाने की भी मांग की गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो बाल ठाकरे आगे आए और उन्होंने कहा कि इस गाने में कुछ भी अश्लील नहीं है, इसलिए विरोध करना बंद किया जाए।

करीना की फिल्म में किया गया था रीमेक

लेकिन बावजूद इसके कि कोर्ट ने इस गाने को साफ सुधरा बताया था, दूरदर्शन और रेडियो पर यह गाना नहीं चलाया गया। डीडी और एआईआर ने इस गाने को अपनी तरफ से बैन कर दिया था। बता दें कि साल 2024 में आई करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनन की फिल्म 'क्रू' में इस गाने को रीमेक करके पेश किया गया था। यह गाना फिल्म का मुख्य बैकग्राउंड म्यूजिक रहा और लोगों ने इसे खूब पसंद किया।

ये भी पढ़ें:सगाई की खबरों के बाद रश्मिका की पहली पोस्ट, लिखा- हमने करीब 3-4 दिनों में सब..
ये भी पढ़ें:SSKTK पर आ गया यह बंपर ऑफर, टिकट पर ऐसे मिलेगा 50% डिस्काउंट
Madhuri Dixit

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।