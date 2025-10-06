कोर्ट तक गया था माधुरी दीक्षित का यह गाना, दूरदर्शन और रेडियो पर हो गया था बैन

माधुरी दीक्षित उस दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस थीं, जिनके साथ काम करना कितने ही एक्टर्स का सपना हुआ करता था। माधुरी ने इंडस्ट्री में कई मिसालें कायम कीं, लेकिन क्या आप उनके इस गाने के बारे में जानते हैं जो टीवी पर बैन कर दिया गया था।

साल 1993 में आई फिल्म 'खलनायक' का गाना चोली के पीछे क्या है सुपरहिट रहा था। कई बार इस गाने को रीमेक और रीमिक्स किया जा चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सॉन्ग पर काफी विवाद हुआ था। आलम यह था कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो (AIR) ने इस गाने पर बैन लगा दिया था, यानि ना ही रेडियो और ना ही टीवी पर यह गाना काफी वक्त तक चलाया गया। तो चलिए जानते हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने से जुड़ा यह किस्सा।

विवादों में रहा था माधुरी का यह गाना संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था। महज 4 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपये कमाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IMDb पर 7.2 रेटिंग वाली इस फिल्म में एक आइटम नंबर था जिस पर काफी बवाल हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। हम बात कर रहे हैं 'चोली के पीछे क्या है' सॉन्ग की। अल्का यागनिक और ईला अरुण का गाया यह गाना चर्चा का विषय बना था।

कैसेट वापस मंगाने की उठी थी मांग लोगों ने कहा कि इस गाने के बोल भद्दे हैं और महिलाओं के खिलाफ हैं। मामला कोर्ट पहुंचा और शिकायतकर्ताओं ने कहा कि सेंसर बोर्ड इस गाने को फिल्म से हटाए। साथ ही जितने कैसेट तब तक बिक चुके थे, उन्हें वापस मंगाने की भी मांग की गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो बाल ठाकरे आगे आए और उन्होंने कहा कि इस गाने में कुछ भी अश्लील नहीं है, इसलिए विरोध करना बंद किया जाए।