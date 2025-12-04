माधुरी दीक्षित बोलीं, मेरे बच्चों को पता ही नहीं था कि मैं सुपरस्टार हूं, जब वे…

संक्षेप: माधुरी दीक्षित ने बताया कि उनके बेटों को बहुत साल तक इस बात का आइडिया ही नहीं था कि वह सुपरस्टार हैं। उन्हें स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से पता चला कि मैं हिरोइन हूं।

माधुरी दीक्षित अपनी आने वाली सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ की वजह से लाइमलाइट में हैं। उनकी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 19 दिसंबर के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान, माधुरी ने बताया कि उनके बेटों को पता ही नहीं था कि वह सुपरस्टार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माधुरी ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में कहा, “जब तक हम इंडिया वापस नहीं आए थे मेरे बेटों को आइडिया भी नहीं था कि मैं सुपरस्टार हूं या इतनी फेमस हूं। एक दिन, हम साथ में एक मूवी देखने गए और जब हम थिएटर से बाहर आए तो फोटोग्राफर्स फोटो खींचने लगे। तब दोनों बहुत कन्फ्यूज हो गए और मुझसे पूछने लगे, ‘मॉम, ये क्या है?’”