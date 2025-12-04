माधुरी दीक्षित बोलीं, मेरे बच्चों को पता ही नहीं था कि मैं सुपरस्टार हूं, जब वे…
माधुरी दीक्षित ने बताया कि उनके बेटों को बहुत साल तक इस बात का आइडिया ही नहीं था कि वह सुपरस्टार हैं। उन्हें स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से पता चला कि मैं हिरोइन हूं।
माधुरी दीक्षित अपनी आने वाली सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ की वजह से लाइमलाइट में हैं। उनकी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 19 दिसंबर के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान, माधुरी ने बताया कि उनके बेटों को पता ही नहीं था कि वह सुपरस्टार हैं।
माधुरी ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में कहा, “जब तक हम इंडिया वापस नहीं आए थे मेरे बेटों को आइडिया भी नहीं था कि मैं सुपरस्टार हूं या इतनी फेमस हूं। एक दिन, हम साथ में एक मूवी देखने गए और जब हम थिएटर से बाहर आए तो फोटोग्राफर्स फोटो खींचने लगे। तब दोनों बहुत कन्फ्यूज हो गए और मुझसे पूछने लगे, ‘मॉम, ये क्या है?’”
माधुरी ने आगे कहा, “जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक एक्टर हूं तब उन्हें थोड़ा-थोड़ा समझ आया, लेकिन उनके मेरे आइकॉनिक स्टेटस का तब पता चला जब उनके स्कूल के दोस्तों ने उन्हें कहा कि वे कितने “लकी” हैं कि मैं उनकी मॉम हूं। हालांकि तब भी उन्होंने मेरी फिल्में देखना शुरू नहीं किया था। जब वो कॉलेज गए और उनके इंडियन दोस्त बने तब उन्होंने आखिरकार मेरी फिल्में देखना शुरू किया। जब बड़े बेटे ने पहली बार ‘दिल तो पागल है’ देखी तो उसे वो फिल्म बहुत पसंद आई और उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे ये फिल्म क्यों नहीं दिखाई। मैंने कहा, ‘तुम्हे हमेशा कार्टून या सुपरहीरो फिल्में पसंद थीं और वे हिंदी समझते नहीं थे।' अब जाकर उन्होंने हिंदी और मराठी बोलना शुरू किया है।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।