जब माधुरी दीक्षित ने गोविंदा के साथ काम करने से किया था मना… पहलाज निहलानी ने बताया किस्सा

माधुरी दीक्षित ने गोविंदा से दो साल पहले डेब्यू किया था। पहलाज निहलानी ने जब माधुरी दीक्षित के साथ गोविंदा को लेना चाहा तो उन्होंने गोविंदा को न्यूकमर कहकर फिल्म नहीं की थी।

पहलाज निहलानी बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर हैं और उनके पास इंडस्ट्री के तमाम मजेदार किस्से हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने वो वक्त याद किया जब माधुरी दीक्षित ने गोविंदा के साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह न्यूकमर थे। पहलाज ने बताया कि इसके बाद माधुरी की फिल्में बंद होने लगीं तो उनके मैनेजर गिड़गिड़ाने आए थे।

बंद होने लगी थीं माधुरी की फिल्में

पहलाज निहलानी पिंकविला से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, 'मैंने माधुरी के ऑपोजिट गोविंदा को फिल्म में कास्ट किया था। दूसरे प्रोड्यूसर्स ने माधुरी को दूर रखने के लिए गुट बना लिया था। वह दूसरी फिल्में चुनने लगीं तो मैंने उनकी जगह नीलम को कास्ट कर लिया लेकिन माधुरी की फिल्में बंद होने लीं। मैंने फिर भी उन्हें आग ही आग और पाप की दुनिया ऑफर की। वह फिर भी ना कहती रहीं क्योंकि वह न्यूकमर के साथ काम नहीं करना चाहती थीं। तब मुझे गुस्सा आ गया।'