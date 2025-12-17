Hindustan Hindi News
एंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुड
विनोद खन्ना संग किस और इंटीमेंट सीन पर माधुरी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मुझे बहुत...

संक्षेप:

फिल्म दयावान से माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के इंटीमेट सीन पर आज भी बात होती रहती है। अब माधुरी ने फाइनली इस सीन पर बात की और कहा कि उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई थी।

Dec 17, 2025 05:48 am IST
माधुरी दीक्षित एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने अपने समय में कई जबरदस्त हिट फिल्में दी हैं। हालांकि उनके करियर का एक ऐसा बोल्ड सीन भी है जो आज तक काफी चर्चा में रहता है और वो है विनोद खन्ना के साथ उनका किसिंग सीन जो फिल्म दयावान का है। अब माधुरी ने उस सीन पर सालों बाद अपनी बात रखी है।

कौनसा सीन था जिस वजह से माधुरी हुई थीं परेशान

दयावान फिल्म जब आई तब विनोद खन्ना बड़े स्टार थे और माधुरी न्यूकमर थीं जो खुद को इंडस्ट्री में सेटल कर रही थीं। फिल्म के एक गाने आज फिर तुमपे प्यार आया है काफी चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें विनोद खन्ना और माधुरी के बीच बोल्ड और किसिंग सीन थे।

काफी शर्म आई थीं

अब रेडियो नशा से बात करते हुए माधुरी ने कहा कि इस सीन उन्हें काफी शर्म आई थी और वह इतनी अनकम्फर्टेबल हो गई थीं कि उन्होंने फिर फ्यूचर के लिए अपने लिए एक बाउंड्री बना दी थी।

मिली एक सीख

माधुरी बोलीं, ‘मुझे लगता है यह ग्रोइंग प्रोसेस है या लर्निंग प्रोसेस। आप हर चीज के साथ कुछ सीखते हैं और मैंने भी कुछ सीखा। उस सीन के बाद मुझे भी काफी शर्म आई और मैंने डिसाइड किया कि आगे ऐसा कुछ नहीं करूंगी।’

माधुरी वैसे इससे पहले बता चुकी हैं कि जब उन्होंने फिल्म साइन की थी जब उन्हें इस सीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। माधुरी का कहना है कि आज भी वह हैरान होती हैं जब वह उस सीन को देखती हैं।

माधुरी से फिर फिरोज खान के स्टेटमेंट के बारे में पूछा जब उन्होंने कहा था कि ये माधुरी के साथ अनफेयर हुआ था और वो सीन शूट नहीं होना चाहिए था। इस पर अब माधुरी ने कहा कि इससे उन्हें एक सीख मिली जो हमेशा अब वह फॉलो करती हैं।

सीन क्यों रहा था चर्चा में

वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन के दौरान विनोद खन्ना ज्यादा बहक गई थे और सीन की जरूरत के बाद भी किस करते रहे थे जिससे माधुरी की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि माधुरी ने इस पर कुछ क्लीयर नहीं किया।

कहा तो यह भी जाता है कि विनोद खन्ना ने फिर माधुरी से माफी भी मांगी थी। वहीं माधुरी ने दयावान के बाद फिर कभी विनोद खन्ना संग काम नहीं किया।

Madhuri Dixit Vinod Khanna

