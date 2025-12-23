Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMadhuri Dixit Lehenga To Salman Khan Towel Bollywood Celeb Items Auctioned At Unbelievable Price
माधुरी दीक्षित के लहंगे से सलमान खान के टॉवल तक, जब स्टार्स के सामान लाखों में बिके

माधुरी दीक्षित के लहंगे से सलमान खान के टॉवल तक, जब स्टार्स के सामान लाखों में बिके

संक्षेप:

आज हम आपको बताएंगे उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनके सामान ऑक्शन में लाखों में बिके। इसमें किसी का टॉवल तो किसी का लहंगा तक शामिल है।

Dec 23, 2025 03:01 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्टर्स को लेकर फैंस के मन में अलग ही दीवानगी रहती है। उनके लुक्स को काफी फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कभी-कभी अपने फेवरेट एक्टर की चीजों को लेने के लिए फैंस मोटी सी मोटी रकम तक देने को तैयार रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस एक्टर की कौनसी चीज कितने लाख और करोड़ों में बिकी। हालांकि कुछ ने तो उन पैसों को अच्छे काम के लिए डोनेट किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित ने फिल्म बेटा में धक-धक गाने में येलो कलर की साड़ी पहनी थी। इस साड़ी का एक चैरिटेबल फंड के लिए ऑक्शन हुआ जो 80 हजार रुपये में बिकी थी। वहीं माधुरी ने जो देवदास फिल्म में मार डाला गाने में परफॉर्म किया था, उसमें उन्होंने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लहंगा 3 करोड़ में बिका था।

अक्षय कुमार

फिल्म ओह माय गॉड में अक्षय ने एक सूट पहना था। इस सूट को ऑक्शन में जब बेचा तब किसी ने 15 लाख में उसे खरीदा था।

आमिर खान

आमिर खान की फिल्म लगान तो आप जानते ही हैं। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म में आमिर ने जिस बैट को यूज किया था उसका चैरिटेबल काम के लिए ऑक्शन रखा गया और वो 1,56,000 में बिका था।

सलमान खान

सलमान खान का गाना जीने के हैं चार दिन तो आप सबने देखा और सुना होगा। इस फिल्म में सलमान एक टॉवल के साथ डांस करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि उस टॉवल को 1 लाख 42 हजार रुपये में बेचा गया था ऑक्शन में और उस अमाउंट को एनजीओ में डोनेट किया था।

शम्मी कपूर

शम्मी कपूर ने फिल्म जंगली में एक स्काफ पहना था जिसे ऑक्शन में 1 लाख 56 हजार रुपये में बेचा गया।

ये भी पढ़ें:हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों कहा जाता बॉलीवुड, किससे इंस्पायर होकर रखा नाम

फारुख शेख

उमराव जान फिल्म में फारुख शेख ने नवाब सुल्तान का किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। उनका किरदार एक रिंग पहनता है पूरी फिल्म में। उस रिंग को ऑक्शन में बेचा गया जिसकी कीमत 96 हजार थी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Salman Khan Madhuri Dixit Aamir Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।