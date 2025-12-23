माधुरी दीक्षित के लहंगे से सलमान खान के टॉवल तक, जब स्टार्स के सामान लाखों में बिके

संक्षेप: आज हम आपको बताएंगे उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनके सामान ऑक्शन में लाखों में बिके। इसमें किसी का टॉवल तो किसी का लहंगा तक शामिल है।

एक्टर्स को लेकर फैंस के मन में अलग ही दीवानगी रहती है। उनके लुक्स को काफी फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कभी-कभी अपने फेवरेट एक्टर की चीजों को लेने के लिए फैंस मोटी सी मोटी रकम तक देने को तैयार रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस एक्टर की कौनसी चीज कितने लाख और करोड़ों में बिकी। हालांकि कुछ ने तो उन पैसों को अच्छे काम के लिए डोनेट किए।

माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित ने फिल्म बेटा में धक-धक गाने में येलो कलर की साड़ी पहनी थी। इस साड़ी का एक चैरिटेबल फंड के लिए ऑक्शन हुआ जो 80 हजार रुपये में बिकी थी। वहीं माधुरी ने जो देवदास फिल्म में मार डाला गाने में परफॉर्म किया था, उसमें उन्होंने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लहंगा 3 करोड़ में बिका था।

अक्षय कुमार फिल्म ओह माय गॉड में अक्षय ने एक सूट पहना था। इस सूट को ऑक्शन में जब बेचा तब किसी ने 15 लाख में उसे खरीदा था।

आमिर खान आमिर खान की फिल्म लगान तो आप जानते ही हैं। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म में आमिर ने जिस बैट को यूज किया था उसका चैरिटेबल काम के लिए ऑक्शन रखा गया और वो 1,56,000 में बिका था।

सलमान खान सलमान खान का गाना जीने के हैं चार दिन तो आप सबने देखा और सुना होगा। इस फिल्म में सलमान एक टॉवल के साथ डांस करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि उस टॉवल को 1 लाख 42 हजार रुपये में बेचा गया था ऑक्शन में और उस अमाउंट को एनजीओ में डोनेट किया था।

शम्मी कपूर शम्मी कपूर ने फिल्म जंगली में एक स्काफ पहना था जिसे ऑक्शन में 1 लाख 56 हजार रुपये में बेचा गया।