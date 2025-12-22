श्रीदेवी संग कैटफाइट की खबरों पर माधुरी दीक्षित बोलीं- वह उनमें से थीं जो...

Hindustan Hindi News
माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी एक समय पर काफी हिट थीं और उस समय दोनों के बीच कॉम्पटीशन और कैटफाइट की काफी चर्चा होती थी। अब माधुरी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है।

Dec 22, 2025 07:07 am IST
बॉलीवुड में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। एक समय पर माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के बीच कैटफाइट की भी काफी चर्चा थी जिस पर अब सालों बाद माधुरी ने अपनी बात रखी है। बता दें कि माधुरी और श्रीदेवी दोनों ही 90 के समय की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं।

क्या बोलीं माधुरी

माधुरी ने जूम से बात करते हुए कहा, 'ऐसी कोई वजह नहीं थी हमारे बीच जो हम एक-दूसरे की इज्जत ना करें। वह उनमें से हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी मेहनत की है और मैं भी उनमें से ही हूं। मुझे लगता है हम दोनों इस बात को अच्छे से समझते थे।'

जब माधुरी ने ली श्रीदेवी की जगह

वैसे भले ही दोनों के बीच अनबन की खबरें रहती थीं, लेकिन जब श्रीदेवी का निधन हुआ तब फिल्म कलंक में माधुरी ने उनकी जगह ली थी। दरअसल, करण जौहर की फिल्म कलंक के लिए पहले श्रीदेवी एक किरदार निभाने वाली थीं, लेकिन जब उनका निधन हुआ तब माधुरी ने उनकी जगह ली थी। इतना ही नहीं जाह्नवी ने माधुरी के लिए स्पेशल पोस्ट भी किया था ये लिखकर कि कलंक मां के दिल के काफी करीब फिल्म थी। पापा, खुशी और मैं माधुरी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वह इस फिल्म का हिस्सा बनीं।

माधुरी का नया प्रोजेक्ट

माधुरी के बारे में बता दें कि हाल ही में उनकी सीरीज मिसेज देशपांडे रिलीज हुई है जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसमें उन्होंने एक कैदी का किरदार निभाया है जो एक मर्डर केस में पुलिस की मदद करती है।

वहीं श्रीदेवी के बारे में बताएं तो उनका 24 फरवरी 2018 को दुबई में निधन हो गया था। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और परफॉर्मेंसेस आज भी सबके दिलों में जिंदा है।

