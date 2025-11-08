कभी बन ही नहीं पाई माधुरी दीक्षित की यह फिल्म, ब्रा पहनकर अमिताभ बच्चन संग करना था इंटीमेट सीन

संक्षेप: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित एक फिल्म में साथ नजर आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से दोनों की यह फिल्म बन ही नहीं पाई। आखिर क्या था मामला और कहां अटकी गाड़ी? चलिए जानते हैं।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जिनके साथ काम करना हर एक्टर का सपना होता है, उनके साथ काम करने से माधुरी दीक्षित ने मना कर दिया था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? चलिए जानते हैं अमिताभ-माधुरी की एक डिब्बा बंद फिल्म का यह किस्सा। बात साल 1989 की है जब टीनू आनंद एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम 'शनाख्त' रखा गया था और इसकी हाइलाइट यह थी कि अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित इसमें साथ काम करने जा रहे थे। ये दोनों इससे पहले पर्दे पर कभी साथ में नजर नहीं आए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माधुरी ने कर दिया था फिल्म से इनकार टीनू आनंद ने जाकर अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई और उन्होंने झट से इस फिल्म के लिए हां कह दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डायरेक्टर टीनू आनंद ने फिल्म के बारे में माधुरी दीक्षित से बात की। टीनू आनंद ने माधुरी दीक्षित को बताया कि फिल्म में एक सीन है जिसमें वो अमिताभ बच्चन के सामने सिर्फ ब्रा पहने नजर आएंगी। अमिताभ के साथ उनका यह इंटीमेट सीन फिल्म की हाइलाइट हो सकता था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने यह फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया।