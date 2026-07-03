मधुबाला के प्यार में पागल था मुंबई का ये गैंगस्टर, नहीं मिली तो हमशक्ल से कर ली शादी, देखते ही खा गया था धोखा
मधुबाला की खूबसूरती पर पूरा देश मरता था। उनके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी थी। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी शामिल है, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जिस नाम से पूरी मुंबई डरती थी वो मधुबाला के हुस्न का दीवाना था।
बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मधुबाला को कौन नहीं जानता है। अपने करियर में मधुबाला ने कई शानदार फिल्में दी हैं। मधुबाला आज भी अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। आज भी कहा जाता है कि मधुबाला जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस न कोई थी और न होगी। उनकी खूबसूरती पर पूरा देश मरता था। उनके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी थी। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी शामिल है, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जिस नाम से पूरी मुंबई डरती थी वो मधुबाला के हुस्न का दीवाना था। ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई पर राज करने वाला डॉन हाजी मस्तान मिर्जा थे। लेकिन उनके मुकद्दर में जब मधुबाला नहीं थी। तो उन्होंने उनकी हमशक्ल से ही निकाह कर लिया। आइए जानते हैं कौन है मधुबाला की हमशक्ल।
अधूरी रह गई थी हाजी की ख्वाहिश
कहा जाता है कि हाजी मस्तान मिर्जा मधुबाला के प्यार में पूरी तरह से पागल थे। वो मधुबाला से एक तरफ मोहब्बत करते हैं। वो हमेशा से ही मधुबाला से शादी करने का सपना देखते थे। लेकिन किस्मत को ये मजबूर ही नहीं था। जब तक हाजी मस्तान मधुबाला से अपने दिल की बात कह पाते उनका निधन हो गया। मधुबाला ने 1969 में महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। ऐसे में हाजी के दिल की बात दिल में ही रह गई।
मधुबाला की हमशक्ल को देखते ही दिल दे बैठे हाजी मस्तान
मधुबाला की हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम एक्ट्रेस सोना था। सोना का असली नाम असली नाम: शाहजहां बेगम था। सोना ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। सोना दिखने में हूबहू मधुबाला जैसी दिखती थीं। सोना की जब फिल्मों में एंट्री हुई तो एक पल को लगा जैसे मधुबाला फिर से वापस आ गई हैं। सोना और मधुबाला दोनों के चेहरे-मोहरे से लेकर हंसी और लहजे में इतनी समानता देख फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी गच्चा खा गए थे। सोना को पहली नजर में देखते ही वो उनके दीवाने हो गए थे। एक बार फिर से मधुबाला को पाने की ख्वाहिश उनके मन में आ गई।
घर पर रिश्ता लेकर पहुंच गए थे हाजी
कहा जाता है कि सोना को हाजी मस्तान मिर्जा ने अपने प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म के दौरान देखा था। उन्हें देखते ही हाजी अपना दिल दे बैठे थे। हाजी एक दिन सोना के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। उन्होंने सोना के परिवार के सामने निकाह का प्रस्ताव रखा। वहीं, सोना और उनके परिवार ने हाजी मस्तान के इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि, हाजी मस्तान पहले से ही शादीशुदा थे। आज भी हाजी मस्तान और सोना की लव स्टोरी काफी पसंद की जाती है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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