मधुबाला ने लंदन के उस कमरे में की थी सुसाइड की कोशिश, बीमारी ने खोखला कर दिया था शरीर, बची थीं हड्डियां
गुजरे जमाने की एक्ट्रेस मधुबाला अपनी लाइलाज बीमारी के बारे में जानकर मरना चाहती थीं। लंदन के एक कमरे में एक्ट्रेस ने सुसाइड की कोशिश की। सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में से एक मधुबाला अपने आखिरी समय में खून की उल्टियां करती थीं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला की बीमारी और मौत के बारे में टी आपने कई खबरें पढ़ी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया था जब वो अपनी बीमारी के आगे खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थीं। जीना चाहती थीं लेकिन इस दिल की बीमारी का कोई इलाज नहीं। दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हुईं, लेकिन जब इसी दुनिया को अलविदा कहने का समय आया तो शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं। मधुबाला के आखिरी के कुछ साल तकलीफ भरे रहे। वो दर्द में रोती और हर पल बस चिल्लाती थीं। अपने घर की सबसे लाडली बेटी को अपने सामने ऐसे दर्द में रोता बिलखता हुआ देख पिता अताउल्लाह खान का कलेजा भर आता।
मधुबाला की होती थीं खून की उल्टियां
1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की और इसके बाद उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। इस दौरान उन्होंने एकाध कॉमेडी फिल्में कीं। राज कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग सेट पर तो वो बेहोश हो गई थीं जिसके बाद उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। उनकी बहन मधुर भूषण के मुताबिक मधुबाला अक्सर खून की उल्टियां करती थीं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर जी रही थीं।
लंदन में चला मधुबाला का इलाज
मधुबाला के एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था रुस्तम जल वकील। उन्होंने मधुबाला के केस में उम्मीद जताई और उन्हें लंदन में इलाज करवाने की सलाह दी। किशोर कुमार उन्हें कई दफा इलाज के लिए लंदन ले गए थे। उन्हें एक डॉक्टर ने सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन मधुबाला की ये सर्जरी बहुत रिस्की साबित हो सकती थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कहा था कि शायद मधुबाला 2 साल तक ही जीवित रह सकती हैं। इससे वो टूट गई थीं। वो जीना चाहती थीं। उस दिन लंदन के होटल के कमरे में मधुबाला ने सुसाइड करने की कोशिश की।
मधुबाला ने की थी सुसाइड की कोशिश
विकिपीडिया के मुताबिक किशोर कुमार ने मधुबाला की डेथ के कई सालों बाद 1981 में एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में किशोर कुमार ने पहली बार मधुबाला के उस दर्द के बारे में बात की थी जो उन्हें सालों से जिंदा ही मार रहा था। उन्होंने कहा था कि जब मधुबाला को पता चला था कि उनकी बीमारी का अब कोई इलाज नहीं है तो उन्होंने लंदन के कमरे में ही सुसाइड की कोशिश की थी। उन्हें डॉक्टर ने दो साल का ही समय दिया था, लेकिन वो साढ़े सात साल जिंदा रहीं। मधुबाला का अंत उनके मायके में पिता के घर पर बहनों के सामने हुआ। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने आखिरी सांस ली।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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