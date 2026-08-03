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मधुबाला ने लंदन के उस कमरे में की थी सुसाइड की कोशिश, बीमारी ने खोखला कर दिया था शरीर, बची थीं हड्डियां

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरे जमाने की एक्ट्रेस मधुबाला अपनी लाइलाज बीमारी के बारे में जानकर मरना चाहती थीं। लंदन के एक कमरे में एक्ट्रेस ने सुसाइड की कोशिश की। सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में से एक मधुबाला अपने आखिरी समय में खून की उल्टियां करती थीं।

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मधुबाला ने की थी सुसाइड की कोशिश

बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला की बीमारी और मौत के बारे में टी आपने कई खबरें पढ़ी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया था जब वो अपनी बीमारी के आगे खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थीं। जीना चाहती थीं लेकिन इस दिल की बीमारी का कोई इलाज नहीं। दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हुईं, लेकिन जब इसी दुनिया को अलविदा कहने का समय आया तो शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं। मधुबाला के आखिरी के कुछ साल तकलीफ भरे रहे। वो दर्द में रोती और हर पल बस चिल्लाती थीं। अपने घर की सबसे लाडली बेटी को अपने सामने ऐसे दर्द में रोता बिलखता हुआ देख पिता अताउल्लाह खान का कलेजा भर आता।

मधुबाला की होती थीं खून की उल्टियां

1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की और इसके बाद उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। इस दौरान उन्होंने एकाध कॉमेडी फिल्में कीं। राज कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग सेट पर तो वो बेहोश हो गई थीं जिसके बाद उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। उनकी बहन मधुर भूषण के मुताबिक मधुबाला अक्सर खून की उल्टियां करती थीं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर जी रही थीं।

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लंदन में चला मधुबाला का इलाज

मधुबाला के एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था रुस्तम जल वकील। उन्होंने मधुबाला के केस में उम्मीद जताई और उन्हें लंदन में इलाज करवाने की सलाह दी। किशोर कुमार उन्हें कई दफा इलाज के लिए लंदन ले गए थे। उन्हें एक डॉक्टर ने सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन मधुबाला की ये सर्जरी बहुत रिस्की साबित हो सकती थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कहा था कि शायद मधुबाला 2 साल तक ही जीवित रह सकती हैं। इससे वो टूट गई थीं। वो जीना चाहती थीं। उस दिन लंदन के होटल के कमरे में मधुबाला ने सुसाइड करने की कोशिश की।

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मधुबाला ने की थी सुसाइड की कोशिश

विकिपीडिया के मुताबिक किशोर कुमार ने मधुबाला की डेथ के कई सालों बाद 1981 में एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में किशोर कुमार ने पहली बार मधुबाला के उस दर्द के बारे में बात की थी जो उन्हें सालों से जिंदा ही मार रहा था। उन्होंने कहा था कि जब मधुबाला को पता चला था कि उनकी बीमारी का अब कोई इलाज नहीं है तो उन्होंने लंदन के कमरे में ही सुसाइड की कोशिश की थी। उन्हें डॉक्टर ने दो साल का ही समय दिया था, लेकिन वो साढ़े सात साल जिंदा रहीं। मधुबाला का अंत उनके मायके में पिता के घर पर बहनों के सामने हुआ। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने आखिरी सांस ली।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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Madhubala Kishore Kumar
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