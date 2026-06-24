100 करोड़ के आलीशान घर में रहती है ये एक्ट्रेस, खिड़की से दिखता है समुद्र

अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स संग काम कर चुकीं एक्ट्रेस मधु शाह ने हाल ही में अपने घर का एक टूर करावाय। एक्ट्रेस 100 करोड़ के आलीशान घर में रहती हैं। एक्ट्रेस मधु के घर से समुद्र भी दिखता है।

ऐलान, दिलवाले, रोजा जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मधु शाह ने हाल ही में अपने घर का दौरा करवाया। एक्ट्रेस एक बेहद आलीशान घर में रहती हैं जहां चारों तरफ बस एंटीक (पुरानी कीमती चीजें) चीजों रखी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सास और पति को एंटीक चीजों का शौक है और जब भी वो लोग ट्रिप पर जाते हैं, वहां से कुछ न कुछ खरीद कर लाते हैं। मधु ने बताया कि वो इस घर में साल 1999 में आई थीं और अब ये घर उनका कम्फर्ट प्लेस है।

100 करोड़ के घर में रहती है एक्ट्रेस पिंकविला ने अपने यूट्यूब चैनल पर मधु शाह के घर के हाउस टूर का वीडियो शेयर किया। उनके वीडियो का कैप्शन था- मधु शाह के 100 करोड़ के मालाबार हिल के घर के अंदर। वीडियो में देखने को मिला कि मधु शाह के घर का दरवाजा खुलते ही भगवान गणेश की एक पेंटिंग है। उन्होंने उस पेंटिंग को माला से सजाया हुआ है।

एंटीक पेंटिंग्स से सजी हैं घर की दीवारें मधु शाह ने सबसे पहले अपने लिविंग हॉल का टूर करवाया। मधु शाह के घर का हॉल काफी बड़ा है। उनकी घर की दीवारों पर एंटीक पेंटिंग्स लगी हैं। उनके घर में एंटीक वास रखे हैं। मधु ने बताया कि उनके घर में एंटीक चीजों का शौक उनकी सास और उनके पति को हो।

हॉल में रखा है एक चाइनीज बेड मधु शाह ने बताया कि उनके घर में एक चाइनीज बेड रखा है। उन्होंने बताया कि ये चाइनीज बेड उनकी सास यहां लाई थीं। मधु ने बताया कि जब वो इस घर में आई थीं, तब दो चाइनीज बेड थे। लेकिन उन्हें ये बहुत ज्यादा लगता था, तो एक बेड उन्होंने कहीं और रखवा दिया।

मधु की सास और पति को है एंटीक चीजों का शौक मधु ने बताया कि ऐसा नहीं है कि उनकी सास या पति ने ये घर इंटीरियर डिजाइनर से तैयार करवाया है। वो लोग जब भी ट्रिप पर जाते हैं कुछ न कुछ लेकर आते हैं और घर को सजाते हैं। मधु ने कहा कि इस घर में जो भी रेड कलर की चीजें दिख रही हैं। वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस घर में। मधु ने कहा कि उनकी सास पेंटिंग्स और एंटीक चीजों से घर में आर्ट लेकर आती हैं। वो जब आई थीं तो वो संगीत के जरिए घर में आर्ट लेकर आई थीं। जब वो इस घर में आई थीं तो वहां स्पीकर, रेडियो जैसी चीजें नहीं थीं। वो इस घर में रेडियो, स्पीकर लेकर आईं ताकि वो गाना सुन सकें।

मधु ने बताया कौन सा है उनका फेवरेट कॉर्नर मधु ने बताया कि हॉल में उनका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है। उनका फेवरेट कॉर्नर एक बड़ी सी खिड़की के पास है। उस खिड़की के पास सोफे और कुर्सी रखी है। मधु ने बताया कि वो हर सुबह इसी जगह आकर योगा करती हैं, किताबें पढ़ती हैं। ये उनका फेवरेट कॉर्नर है।

एक्ट्रेस ने बताया कि उनके फेवरेट कॉर्नर की खिड़की से समुद्र दिखता है। बाहर का व्यू भी वीडियो में कैच किया गया। मधु के फेवरेट कॉर्नर से मिलना वाला व्यू वाकई बहुत खूबसूरत है।

घर में घोड़े का कलेक्शन मधु ने बताया कि उनके घर में लगभग हर टेबल पर आपको घोड़े के शोपीस मिल जाएंगे। मधु ने कहा कि वो एस्ट्रोलॉजी में इतना विश्वास नहीं रखती हैं, लेकिन फिर उनके घर में घोड़ों का कलेक्शन है।

घोड़े के साथ-साथ हाथी भी रखे हुए हैं घोड़ों के अलावा मधु के घर पर हाथी भी हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताया कि घर में हाथी रखना अच्छा नहीं होता है। तब उन्होंने कुछ वक्त के लिए हाथी हटा दिए थे। लेकिन फिर उन्हें अपना घर कुछ खाली-खाली लगने लगा था, जिसके बाद उन्होंने वापस से हाथी रख लिए। हाथी के अलावा उनके घर एक कछुए का भी शोपीस रखा है।

बुद्धा की खास पेंटिंग मधु शाह ने अपने घर में एक पेंटिंग दिखाई। उन्होंने बताया कि ये पेंटिंग इसलिए खास है क्योंकि ज्यादातर आर्टवर्क आपको स्केव्यर या रेगटेंगल मिलेंगे, लेकिन ये पेंटिंग गोल है। उन्होंने बताया कि ये बुद्धा की पेंटिंग है। ये वो वक्त दिखाती है जब उन्हें निरवाना मिला था।

मधु का डाइनिंग एरिया मधु शाह ने इसके बाद अपने डाइनिंग रूम का टूर दिया। एक्ट्रेस का डाइनिंग बहुत बड़ा है। उसमें 10 लोगों की सिटिंग की जगह है। डाइनिंग रूम में भी पेंटिंग्स लगी हैं। उनके डाइनिंग रूम में एक बड़ी सी कांच की अलमारी है जिसमें अलग-अलग जगह से लाए टी-पॉट रखी हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में 53 ऐसे टी-पॉट हैं। ये उनकी सास ने कलेक्ट की हैं।

स्टडी रूम में रखा है पियानो मधु के स्टडी रूम की बात करें तो वहां एक बड़ा सा टीवी लगा है। एक पियानो रखा है और एक माइक रखा है। उसी कमरे में एक अलमारी है जो किताबों से भरी हुई है।