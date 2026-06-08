OTT Series: 6 एपिसोड की ये सीरीज, मिली है 8 से भी ज्यादा रेटिंग, फ्री में देख सकते हैं आप
OTT Series: ओटीटी पर हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 से भी ज्यादा है और ये सीरीज इस वक्त ट्रेंड कर रही है।
Mx Player Web Series: घिसी-पिटी क्राइम थ्रिलर और रोमांटिक कॉमेडी सीरीज देखकर बोर हो चुके हैं? कुछ मोटिवेटिंग देखना है? तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। इसका नाम ‘मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी’ है। इसमें जिम सरभ और नसीरुद्दीन शाह ने लीड रोल प्ले किया है। आइए आपको इसकी कुछ खास बातें बताते हैं।
पहले सीजन में कहानी खत्म हुई है या नहीं?
3 जून के दिन रिलीज हुई ‘मेड इन इंडिया : अ टाइटन स्टोरी’ की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है। इस सीरीज की खास बात ये है कि सिर्फ एक ही सीजन में इसकी पूरी कहानी खत्म की गई है। आप इस सीरीज को एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं और इसके सिर्फ 6 एपिसोड हैं।
क्या है इस सीरीज की कहानी?
आपने ‘टाइटन’ का नाम सुना है? ये भारत का ब्रांड है जो घड़ियां बनाता है। इस सीरीज में ‘टाइटन’ को घर-घर में पहुंचाने वाले शख्स की कहानी दिखाई गई है। इस शख्स का नाम जेरक्सेस देसाई था। जेरक्सेस ने जे.आर.डी. टाटा की मदद से 1980 के दशक में भारत का पहला वर्ल्ड-क्लास, स्वदेशी वॉच ब्रांड जीरो से शुरू किया था।
दोनों लीड एक्टर्स की दमदार एक्टिंग
इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह ने जे आर डी टाटा का किरदार निभाया है। उन्होंने इतनी दमदार एक्टिंग की है कि आप असल के जे आर डी टाटा को भूल जाएंगे और नसीरुद्दीन शाह को ही जे आर डी टाटा मान बैठेंगे। वहीं जेरक्सेस देसाई का रोल जिम सरभ ने प्ले किया है। उन्होंने इस किरदार में अपनी जान फूंक दी है।
क्यों देखें ये सीरीज?
इस सीरीज का एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको एक मिनट के लिए भी बोरियत महसूस हो। इस सीरीज को देखने के बाद आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी और मन में कुछ करने का जज्बा। अगर आप भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और आपमें मोटिवेशन की कमी है तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए।
बिजनेस और मैनेजमैंट के सबक
अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक मास्टरक्लास की तरह है। इसमें दिखाया गया है कि टाइटन ने कैसे मैकेनिकल घड़ियों के जमाने में क्वार्ट्ज लाकर क्रांति की। घड़ियों को बेचने के लिए उसे 'गिफ्ट' और 'फैशन स्टेटमेंट' की तरह रीप्रेजेंट किया। इतना ही नहीं, मार्केट में आने वाली दिक्कतों को भी सुलझाया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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