मैडम के जूते ले आओ… जावेद अख्तर ने बताया पहले सेट पर कैसे होता था असिस्टेंट डायरेक्टर से बर्ताव
जावेद अख्तर अब सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर को हीरो का नाम लेते देखते हैं तो डर जाते हैं। यह बात उन्होंने एक इवेंट के दौरान बताई। जावेद बोले कि पुराने जमाने में यह पोस्ट काफी अपमान झेलती थी।
जावेद अख्तर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में थे तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपने पुराने दिनों को याद किया। बताया कि तब असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन को काफी अपमान झेलना पड़ता था। कहा जाता था कि मैडम के सैंडल उठाकर लाओ। उस वक्त के एडी हीरो का नाम भी नहीं ले सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। जावेद ने अपना बचपन याद किया और बताया कि कैसे नानी के घर में उन्हें शुरुआती धर्म की शिक्षा मिली।
असिस्टेंट डायरेक्टर का होता था अपमान
जावेद अख्तर 19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन में थे। उन्होंने बताया कि पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स को क्या-क्या करना पड़ता था। पीटीई की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद बोले, 'आज फिल्म इंडस्ट्री में चीजें बहुत व्यवस्थित हो गई हैं। मुझे याद है जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और पहली बार फिल्म इंडस्ट्री जॉइन की थी तब असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन काफी अपमानित थी।'
आजकल नाम लेते हैं एडी
जावेद ने बताया कि कैसे ट्रीट किया जाता था। बोलते हैं, 'तुम्हारा काम क्या है? जल्दी से मैडम के जूते लेकर आओ। हीरो का कोट कहां है? जैकेट कहां है? हम ये सब करते थे। हम बताते थे, 'मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं।' आज के असिस्टेंट स्टार्स का नाम लेते हैं। मैं उन्हें देखता हूं तो डर जाता हूं। असिस्टेंट डायरेक्टर हीरो को उसके नाम से बुला रहा है, हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे।'
सेकुलरिजम पर बोले जावेद
जावेद इस इवेंट में सेकुलरिजम पर भी बोले, 'सेकुलरिजम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए क्योंकि आपके आसपास हर कोई ऐसे जी रहा है तो यह आपमें अपने आप आ जाता है। अगर एक दिन आपको किसी चीज पर लेक्चर दिया जाए तो आपको पॉइंट ए, बी और सी याद रहेगा, वो फेक है, बनावटी है। यह लंबा नहीं चलेगा। अगर आप इसे जीने का तरीका बनाते हैं तो आप जैसे अपने बुजुर्गों को देखते हैं, जिन लोगों का आदर करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो यह आपमें समाहित हो जाता है।'
जावेद ने याद किया बचपन
जावेद अख्तर ने अपने बचपन का उदाहरण देकर बताया। वह अपनी नानी के घर में रहते थे। उनके नाना 50 पैसे का लालच देकर उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की कोशिश करते थे। हालांकि उनकी नानी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि किसी को अधिकार नहीं है कि किसी पर धार्मिक शिक्षा थोपे। जावेद बोले, 'वही मेरी धार्मिक शिक्षा का अंत था। उस वक्त तो मैं खुश नहीं था क्योंकि मेरे 50 पैसे मारे जा रहे थे पर अब सोचता हूं कि जो महिला अपना नाम भी लिखना नहीं जानती थी, उसके अंदर इतनी संवेदनशीलता थी। काश हमारे नेताओं में इसके दसवें हिस्से के बराबर भी संदेवनशीलता होती।'
