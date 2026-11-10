Maatrubhumi: 'एक बिहारी 100 पर भारी', दमदार है सलमान की 'मातृभूमि' का ट्रेलर, जानिए कहानी
Maatrubhumi Trailer: सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। दमदार एक्शन और इमोशन्स से लबरेज कहानी काफी प्रॉमिसिंग है।
Maatrubhumi Movie Trailer: सलमान खान ही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि' का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। यह ट्रेलर प्रॉमिस करता है कि दर्शकों का भाईजान की अगली फिल्म के लिए इंतजार बेकार नहीं जाएगा। पूरे 4 मिनट 35 सेकंड का यह ट्रेलर वाकई दमदार है। इसकी शुरुआत में ही स्क्रीन पर लिखकर आता है, "युद्ध से उस सैनिक से ज्यादा नफरत कोई नहीं करता जिसने इसे जिया है... क्योंकि युद्ध केवल उन्हीं सैनिकों के लिए खत्म होता है जो मर जाते हैं।" ट्रेलर की शुरुआत से पहले ही मेकर्स कहानी को लेकर प्लॉट सेट कर देते हैं।
फिल्म के ट्रेलर में क्या दिखाया गया?
ट्रेलर में इसके बाद सलमान खान अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं- इस जगह ने हमें हमारी जगह दिखा दी। बर्फीली वादियों और युद्ध के मैदान के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है। ट्रेलर में इसके बाद चीनी सेना के अफसरों को एक भारतीय जवान (सलमान खान) की बहादुरी और उसके स्किल्स की तारीफ करते दिखाया गया है। ट्रेलर दिखाता है कि किस तरह एक जवान दोहरी जिंदगी जाती है, एक तरफ अपने परिवार के साथ और दूसरी तरफ सीमा पर, जहां उसे भावनाओं को साइड में रखकर जंग के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं।
दमदार डायलॉग खींचते हैं ध्यान
फिल्म एक तरफ जहां उन दर्शकों का पूरा ख्याल रखती है, जो एक्शन देखने के लिए जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह मैसेज भी देती है कि कैसे युद्ध में सिर्फ नुकसान होता है। फायदा उन लोगों का होता है, जो ऊपर बैठकर इसे शतरंज के खेल की तरह खेल रहे होते हैं। फिल्म में 'एक बिहारी सब पर भारी', ‘2000 के खिलाफ 200’, और 'मैं भी पीछे नहीं हटूंगा' जैसे डायलॉग कैची लगते हैं। फिल्म में इमोशन्स और एक्शन भरपूर है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे सीमा पर तैनात जवान आपस में तब तक दोस्त होते हैं, जब तक ऊपर से आया एक आदेश उन्हें एक दूसरे की जान लेने को मजबूर नहीं कर देता। फिल्म इसी साल थिएटर्स में 4 दिसंबर को रिलीज होगी।
सरकार के दबाव में बदली गई स्क्रिप्ट?
इस फिल्म का पहला नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था। मार्च 2026 में मेकर्स ने इसका शीर्षक बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया। पहले यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर VFX के काम में देरी के चलते इसे टालकर 4 दिसंबर 2026 कर दिया गया। खबर यह भी थी कि मेकर्स ने सरकारी दबाव के चलते इस फिल्म में बदलाव किए हैं। हालांकि ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने साफ किया कि यह फिल्म किसी के खिलाफ नहीं है और सरकार के दबाव में स्क्रिप्ट बदलने की अफवाह भर हैं।
किस बारे में होगी फिल्म की कहानी?
सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया किया है। यह फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प से प्रेरित है। फिल्म में भारतीय जवानों के साहस, बलिदान और उनके परिवारों के संघर्ष को दिखाया गया है। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू (महावीर) का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट को लीड करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। फिल्म में चित्रांगदा सिंह ने फीमेल लीड रोल प्ले किया है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग