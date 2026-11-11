'शेजवान में कुछ काला है', मातृभूमि के डायलॉग्स सुन लोगों ने पकड़ा सिर, बोले- लगता है भाईजान ने खुद...
Maatrubhumi Trailer: सलमान खान की मातृभूमि का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में सलमान खान ने कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले हैं जिनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं ट्रेलर देख क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स।
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद रिलीज किया गया है। इस ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स फिल्म के डायलॉग्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि भाईजान की जबरदस्त वापसी हुई है।
मातृभूमि के डायलॉग्स की हो रही चर्चा
फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान दमदार एक्शन करते और जबरदस्त डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर से सलमान खान के जिन दो डायलॉग्स की खूब चर्चा हो रही है उसमें से एक डॉयलॉग है- शेजवान में कुछ काला है। वहीं, एक डायलॉग में सलमान खान का किरदार चाइनीज आर्मी पर्सन से कहता है- Let's Solve This S**t, Bro। सलमान खान के इस डायलॉग ने लोगों को उनके- सोनम, इट्स डन ब्रो की याद दिला दी है।
सलमान के डायलॉग्स पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
सलमान खान के ट्रेलर पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। ट्रेलर को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। एक यूजर ने लिखा- शेजवान में कुछ काला है…भाई ये क्या बकवास है। जंग के वक्त ऐसे कौन सा आर्मी वाला बात करता है। वहीं, Let's Solve This S**t, Bro डायलॉग पर एक यूजर ने लिखा- ये क्या है? सलमान भाई गंभीरता से कोई फिल्म बनाएंगे या नहीं?
'भाईजान ने खुद लिख लिए फिल्म के डायलॉग'
एक यूजर ने लिखा- शेजवान में कुछ काला है? भाई और उनके चुलबुले डायलॉग्स की कहानी जारी है। एक यूजर ने लिखा- लगता है भाईजान ने फिल्म के डायलॉग खुद ही लिख डाले हैं। मजेदार हैं डायलॉग, लेकिन ये डायलॉग्स फिल्म की गंभीरता को खत्म कर रहे हैं।
ट्रेलर देख लोग बोले- सलमान को रिटायर हो जाना चाहिए
सलमान खान के डायलॉग्स को जिस तरह से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। उसी तरह से ट्रेलर का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। कुछ यूजर्स ने कहा कि सलमान खान की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। तो वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान को अब रिटायर हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस चीज की भी आलोचना की है कि इस फिल्म के ट्रेलर में बहुत ही खराब एआई का इस्तेमाल किया गया है।
एक यूजर ने लिखा- सलमान खान को अब रिटायर हो जाना चाहिए। कितनी खराब एक्टिंग…सलमान भाई ने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं उनकी एक ही तरह की एक्टिंग देखकर बोर हो गया हूं।
अगर स्क्रिप्ट नहीं बदली जाती तो हिट होती फिल्म
एक दूसरे यूजर ने लिखा- चलो ट्रेलर ठीक है। अब फिल्म भी अच्छी हो जाए बॉक्स ऑफिस पर। कम बजट में हो सकता है हिट टैग मिल जाए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- टिकट के पैसे बचाने के लिए थैंक्यू। पूरी फिल्म ही ट्रेलर में दिखा दी। एक ने कहा- क्या बकवास बना दिया है यार। एक यूजर ने लिखा- चीन से भाईचारा दिखाने के चक्कर में फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। अगर स्क्रिप्ट नहीं बदली जाती तो ये फिल्म पक्का ही ब्लॉकबस्टर होती।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के बारे में
सलमान खान की इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। ये फिल्म साल 2020 में भारत-चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प से प्रेरित है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि देश की सेवा करते हुए भारतीय जवानों और उनके परिवार को किस चीज से गुजरना होता है।
मातृभूमि 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज डेट लंबे वक्त से टल रही थी। अब बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर श्रद्धा कपूर की ईठा से होगी। ईठा एक बायोपकि ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना