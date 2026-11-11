'शेजवान में कुछ काला है', मातृभूमि के डायलॉग्स सुन लोगों ने पकड़ा सिर, बोले- लगता है भाईजान ने खुद...

Maatrubhumi Trailer: सलमान खान की मातृभूमि का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में सलमान खान ने कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले हैं जिनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं ट्रेलर देख क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स।

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद रिलीज किया गया है। इस ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स फिल्म के डायलॉग्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि भाईजान की जबरदस्त वापसी हुई है।

मातृभूमि के डायलॉग्स की हो रही चर्चा फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान दमदार एक्शन करते और जबरदस्त डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर से सलमान खान के जिन दो डायलॉग्स की खूब चर्चा हो रही है उसमें से एक डॉयलॉग है- शेजवान में कुछ काला है। वहीं, एक डायलॉग में सलमान खान का किरदार चाइनीज आर्मी पर्सन से कहता है- Let's Solve This S**t, Bro। सलमान खान के इस डायलॉग ने लोगों को उनके- सोनम, इट्स डन ब्रो की याद दिला दी है।

सलमान के डायलॉग्स पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? सलमान खान के ट्रेलर पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। ट्रेलर को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। एक यूजर ने लिखा- शेजवान में कुछ काला है…भाई ये क्या बकवास है। जंग के वक्त ऐसे कौन सा आर्मी वाला बात करता है। वहीं, Let's Solve This S**t, Bro डायलॉग पर एक यूजर ने लिखा- ये क्या है? सलमान भाई गंभीरता से कोई फिल्म बनाएंगे या नहीं?

'भाईजान ने खुद लिख लिए फिल्म के डायलॉग' एक यूजर ने लिखा- शेजवान में कुछ काला है? भाई और उनके चुलबुले डायलॉग्स की कहानी जारी है। एक यूजर ने लिखा- लगता है भाईजान ने फिल्म के डायलॉग खुद ही लिख डाले हैं। मजेदार हैं डायलॉग, लेकिन ये डायलॉग्स फिल्म की गंभीरता को खत्म कर रहे हैं।

ट्रेलर देख लोग बोले- सलमान को रिटायर हो जाना चाहिए सलमान खान के डायलॉग्स को जिस तरह से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। उसी तरह से ट्रेलर का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। कुछ यूजर्स ने कहा कि सलमान खान की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। तो वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान को अब रिटायर हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस चीज की भी आलोचना की है कि इस फिल्म के ट्रेलर में बहुत ही खराब एआई का इस्तेमाल किया गया है।

एक यूजर ने लिखा- सलमान खान को अब रिटायर हो जाना चाहिए। कितनी खराब एक्टिंग…सलमान भाई ने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं उनकी एक ही तरह की एक्टिंग देखकर बोर हो गया हूं।

अगर स्क्रिप्ट नहीं बदली जाती तो हिट होती फिल्म एक दूसरे यूजर ने लिखा- चलो ट्रेलर ठीक है। अब फिल्म भी अच्छी हो जाए बॉक्स ऑफिस पर। कम बजट में हो सकता है हिट टैग मिल जाए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- टिकट के पैसे बचाने के लिए थैंक्यू। पूरी फिल्म ही ट्रेलर में दिखा दी। एक ने कहा- क्या बकवास बना दिया है यार। एक यूजर ने लिखा- चीन से भाईचारा दिखाने के चक्कर में फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। अगर स्क्रिप्ट नहीं बदली जाती तो ये फिल्म पक्का ही ब्लॉकबस्टर होती।

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के बारे में सलमान खान की इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। ये फिल्म साल 2020 में भारत-चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प से प्रेरित है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि देश की सेवा करते हुए भारतीय जवानों और उनके परिवार को किस चीज से गुजरना होता है।