Maatrubhumi: मातृभूमि में सलमान खान के बेटे बनने वाले ये 2 लड़के असल में हैं इस टीवी एक्टर बच्चे

Maatrubhumi: मातृभूमि में सलमान खान के बेटे बनने वाले ये 2 लड़के असल में हैं इस टीवी एक्टर बच्चे
फिल्म मातृभूमि में सलमान खान के बेटों का किरदार निभाने वाले ये दो लड़के असल में इस पॉपुलर जोड़ी के बच्चे हैं। आपने इनके एक्टर्स मम्मी पापा को कई टीवी सीरियल में देखा होगा। पहचानिए-
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का ट्रेलर खबरों में बना हुआ है। इस फिल्म में एक्टर एक सैनिक के साथ दो बच्चों के पिता भी दिखाए गए हैं। हाल में ट्रेलर लॉन्च के मौके पर एक्टर को अपने दोनों ऑनस्क्रीन बेटों के साथ देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों बच्चों के पेरेंट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मशहूर नाम हैं। टीवी एक्टर्स के बेटे हैं सलमान खान के ऑनस्क्रीन बच्चे बनने वाले ये चाइल्ड आर्टिस्ट।
सलमान खान के ऑनस्क्रीन बेटे असल में इन जोड़ी के बच्चे हैं
फिल्म मातृभूमि के ट्रेलर में सलमान खान और चित्रागंदा के किरदार के दो बेटे दिखाए गए हैं। इन बच्चों के नाम हैं 12 साल के अजाई और 10 साल के इवार हैं। दोनों एक्टर शब्बीर अहलुवालिया और कांची कौल के बेटे हैं। टीवी की इस पॉपुलर जोड़ी को आपने ‘पत्नी पत्नी और पंगा’ के दूसरे सीजन में देखा होगा। शब्बीर ‘कुमकुम भाग्य’ और ‘तुम देना साथ मेरा’ जैसे शोज में नजर आ चुके हैं।
शब्बीर और कांची का रिश्ता
शब्बीर और कांची की मुलाकात साल 2007 में टीवी शो भाभी के सेट पर हुई थी। कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2011 में दोनों ने शाद कर ली। शादी के बाद साल 2014 में बेटे अजाई और साल 2016 में इवार का जन्म हुआ। अब उनके दोनों बेटे सलमान खान के साथ फिल्म मातृभूमि में नजर आने वाले हैं।
यूजर्स को नहीं पसंद आया मातृभूमि का ट्रेलर
फिल्म मातृभूमि का ट्रेलर हाल में रिलीज किया गया। ट्रेलर में गलवान वैली पर चीन के साथ हुई झड़प को दिखाया गया। फिल्म में वो कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में हैं। ट्रेलर में उनके किरदार की निजी जिंदगी भी दिखाई गई है। चित्रागंदा उनकी पत्नी बनीं नजर आई हैं। फिल्म के इस ट्रेलर को सोशल मीडिया यूजर्स से खास रिएक्शन नहीं मिल रहा है। ट्विटर पर यूजर्स ने अपना रिएक्शन देते हुए ट्रेलर एडिट करने पर सवाल उठाए हैं। कुछ को सलमान का किरदार मजाकिया लगा जो फिल्म की थीम के साथ मेल नहीं खा रहा।
मातृभूमि की असली कहानी
बता दें, मातृभूमि का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था जिसे विवाद से बचने के लिए बदल दिया गया। ये फिल्म साल 2020 में गलवान वैली पर चीन के साथ हुई झड़प पर बनी फिल्म है। चीन और भारत की बॉर्डर पर नियम बनाया गया था कि बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं गोलीबारी नहीं करेंगी। इसी नियम का पालन करते हुए जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो उसमें बंदूके नहीं बल्कि आपसी झड़प, पत्थर और डंडों का इस्तेमाल किया गया था। इस झड़प में सेनाओं इ कटीले तारों वाले डंडे और लोहे की रॉड से एक दूसरे को जख्मी किया था। इस झड़प में दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए और घायल हुए थे।इसी कहानी पर अपूर्व लखिया ने सलमान खान के साथ मिलकर फिल्म मातृभूमि बनाई है। Xये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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