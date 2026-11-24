Madirapan Song: शूटिंग के दौरान चित्रांगदा को लगी थी चोट, BTS वीडियो में दिखा भाईजान का केयरिंग साइड
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के गाने मदिरापन का बिटवीन द शॉट्स वीडियो रिलीज किया गया है और इसे देखकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं। सभी सलमान की तारीफ कर रहे हैं।
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस अगले महीने रिलीज के लिए तैयार है। कुछ दिनों पहले इसका पहला गाना रिलीज हुआ था मदिरापन जिसे काफी पसंद किया गया था। इस गाने में दिखाया गया है कि कैसे आर्मी वाले साथ में एंजॉय करते हैं एक-दूसरे के साथ। अब इस गाने का मेकिंग वीडियो रिलीज किया गया है और इसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे सबने काफी मस्ती के साथ इस गाने को शूट किया था।
मस्ती के साथ शूट किया था गाना
गाने में पहले डायरेक्टर बताते हैं कि ये गाना कैसा है कि सैनिक जो हमेशा देश के लिए अपनी दिन रात एक कर देते हैं, वो थोड़ा सा जब समय मिलता है तो साथ में कैसे मस्ती करते हैं। गाने को मुदस्सर खान ने कोरियोग्राफ किया है। वहीं जानेद अली, मोहम्मद दानिश और सौमी शैलेश ने इस गाने को गाया है। वहीं म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और लिरिक्स समीर अनजान ने लिखे हैं।
चित्रांगदा को लगी थी चोट, सलमान ने दिया था साथ
इस दौरान यह भी दिखाया गया है कि कैसे शूट के दौरान चित्रांगदा के पैर में इंजरी हो जाती है और फिर शूट रोकना पड़ा था। इतना ही नहीं सलमान खुद उनके लिए चेयर लेकर आते हैं और उन्हें बिठाते हैं। वहीं अगले दिन जब चित्रांगदा आती हैं तो पैर में इंजरी की वजह से वह बैठकर कुछ स्टेप्स करती हैं और उनके साथ फिर सलमान भी वैसे ही शूट करते हैं।
लोगों के रिएक्शन
इस वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि काफी समय बाद ऐसा गाना आया है ब्लॉकबस्टर। एक ने कमेंट किया कि कहां हैं ये हेटर्स जो कह रहे थे कि सलमान खान नहीं हैं, एआई है, उनको दिखाओ ये वीडियो। एक ने लिखा कि ना वीएफएक्स, ना ग्रीन स्क्रीन...सिर्फ रियल लोकेशन और सलमान खान भाई की मेहनत।
कब रिलीज हो रही है मातृभूमि
फिल्म के बारे में बता दें कि मातृभूमि को अपूर्वा लखिया ने डायरेक्ट किया है। वहीं सलमान खान फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं। फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है।
ईठा से बड़ी टक्कर
सलमान खान की मातृभूमि की 4 दिसंबर को श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा से टक्कर होगी। दोनों ही फिल्में साथ में रिलीज हो रही हैं। अब देखते हैं कि इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में कौन बाजी मारता है।
वैसे बता दें कि कुछ दिनों पहले सलमान ने श्रद्धा कपूर और ईठा की टीम को खास बधाई दी थी। उन्होंने ईठा का पोस्टर शेयर कर लिखा था कि ऑल द बेस्ट।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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