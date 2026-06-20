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Box Office: साउथ की इस फिल्म को मिली धमाकेदार ओपनिंग, जानिए क्या है 'मां इति बंगारम' की कहानी

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Box Office Collection Day 1: सामंथा रूथ प्रभु स्टारर फिल्म मां इंति बंगारम बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही चर्चा का विषय बन गई है। जानिए क्या है इस फिल्म की कहानी और IMDb पर रेटिंग और क्यों बहुत कम बजट में बनने के बावजूद इसे मिल रहा है इतना क्रेजी रिस्पॉन्स।

Box Office: साउथ की इस फिल्म को मिली धमाकेदार ओपनिंग, जानिए क्या है 'मां इति बंगारम' की कहानी

बॉलीवुड की चमक-तमक वाली फिल्मों के बीच एक बार फिर साउथ की जमीन से जुड़ी एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखा रही है। सामंथा रूथ प्रभु स्टारर फिल्म 'मां इंति बंगारम' थिएटर्स में बीते शुक्रवार को रिलीज हुई थी और ओपनिंग डे पर ही इस तेलुगू फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म का बजट सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपये के बीच है और यह बॉलीवुड की सैकड़ों करोड़ में बनी फिल्मों को टक्कर देने के लिए मैदान में सीना ताने खड़ी है। इसकी IMDb पर रेटिंग 7.4 है जो दर्शकों को सिनेमाघरों की तरफ और आकर्षित करेगी। फिल्म का निर्देशन बी. वी. नंदिनी रेड्डी ने किया है और कहानी राज निदिमोरु ने लिखी है।

'मां इंति बंगारम' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दिलचस्प बात यह भी है कि पहले दिन 'मां इंति बंगारम' के सिर्फ 2500 के करीब शोज दुनिया भर में चलाए गए। बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले यह नंबर काफी कम है। यानि फिल्म कम स्क्रीन्स के बावजूद अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन की बात करें तो इसकी कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी बेबसाइट पर जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले ही दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 20 लाख रुपये कमाए हैं। वहीं ओवरसीज कमाई 4 करोड़ 50 लाख रुपये के करीब रही। इस तरह फिल्म का ओपनिंग डे ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ 70 लाख रुपये के करीब रहा है।

फिल्म से सामंथा का एक सीन
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क्या है फिल्म 'मां इंति बंगारम' की कहानी?

फिल्म की कहानी की बात करें तो यह स्वर्ण नाम की एक प्यारी की लड़की की कहानी है जो अनाथ है। यह लड़की अनिरुद्ध नाम के लड़के से लव मैरिज करती है। क्योंकि अनिरुद्ध का परिवार बहुत पारंपरिक और पुराने ख्यालों का है, इसलिए वो उनसे अलग हो जाता है। स्वर्ण अपने पति के परिवार को उनसे मिलाने का ठानती है और उनके एक फैमिली फंक्शन के बहाने उनके यहां बहाने से पहुंच जाती है। लेकिन इस दौरान जब भागा हुआ क्रिमिनल स्वर्ण से पुराना हिसाब चुकाने लौटता है तो लड़की को अपनी छिपी हुई असली पहचान बतानी पड़ती है। पहचान उसके अनिरुद्ध से शादी करने की नहीं, बल्कि उसके खुद एक खतरनाक अतीत की। इस तरह यह मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा से एक्शन थ्रिलर में बदल जाती है।

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एक ही फिल्म में दिखेंगे सामंथा के दो अवतार

स्वर्ण का खुद का पुराना क्राइम रिकॉर्ड रहा है, अब वह सिर्फ अपने आप को और अपने पति को नहीं, बल्कि अपने ससुराल को भी बचाने की कोशिश करेगी। क्या उसकी कोशिश कामयाब होगी? क्या स्वर्ण का ससुराल उसे और उसके पति को अपनाएगा? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। फिल्म में गुलशन देवईयाह भी हैं। वह मूवी में विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे। अगर आप सामंथा फैन हैं तो आपको यह फिल्म बिलकुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि फिल्म में वह एक क्यूट चुलबुली लड़की के साथ-साथ एक धाकड़ एक्शन स्टार के तौर पर भी नजर आएंगी।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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samantha ruth prabhu

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