सलमान खान के इस गाने की एक लाइन पर गीतकार ने बना दिया दूसरा गाना, दोनों सॉन्ग हुए हिट
सलमान खान की फिल्म का एक ऐसा गाना जिसके गाने के अंतरे पर गीतकार समीर ने दूसरी फिल्म का पूरा गाना बना दिया। एक ही जैसे लिरिक्स के साथ ये दोनों गाने सलमान पर ही फिल्माए गाए थे। लेकिन हीरोइन अलग थी।
सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म की कहानी ने ऑडियंस पर रेक अलग असर छोड़ा था और म्यूजिक तो ऐसा है कि आज भी आपकी प्ले लिस्ट का हिस्सा बन जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में एक गाना है ‘तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है’। इस गाने को सलमान खान की ही फिल्म ‘हर दिल जो प्यार करेगा’ के गाने ‘आते जाते जो मिलता है’ के अंतरे की एक लाइन से बनाया गया था। खास बात ये है कि ये दोनों ही गाने गीतकार समीर ने लिखे थे।
सलमान और प्रीति जिंटा का गाना ‘आते जाते’
साल 2000 में सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान और प्रीति जिंटा पर एक गाना फिल्माया गया था जिसका नाम है ‘आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है’। इस गाने के अंतरे में एक लाइन आती है ‘तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है’। गीतकार समीर ने इस लाइन पर फिल्म तेरे नाम का पूरा एक गाना लिख दिया था।
सलमान और भूमिका का गाना ‘तुमसे मिलना बातें करना’
साल 2003 में सलमान खान और भूमिका चावला की फिल्म आई थी ‘तेरे नाम’। इस फिल्म के सभी गाने गीतकार समीर ने ही लिखे थे। उन्होंने अपनी पिछली फिल्म के गाने ‘आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है’। इस गाने के अंतरे में एक लाइन आती है ‘तुमसे मिलना बातें करना’ पर फिल्म तेरे नाम का पूरा गाना लिख दिया था। ये गाना सलमान और भूमिका चावला पर फिल्माया गया था। फिल्म के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए।
सुपरहिट थी तेरे नाम
फिल्म तेरे नाम में हिमेश रेशमिया और समीर की जोड़ी ने काम किया था। इस फिल्म में 11 गाने थे जिनमें से कुछ गानों को दो वर्जन में दिखाया गया था। इन गानों को उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, अल्का याग्निक जैसे सिंगर्स ने गाया था। 11 गानों की लिस्ट में 'क्यों किसी को वफा के बदले', 'लगन लगी', 'ओ जाना', 'ओढ़नी', 'तेरे नाम', 'तुमसे मिलना','तूने साथ जो मेरा छोड़ा' जैसे गाने शामिल थे।
भूमिका और सलमान की जोड़ी दोबारा नहीं चली
बता दें, साल 2003 में आई फिल्म तेरे नाम ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था। ये साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। फिल्म की दुखद कहानी के साथ म्यूजिक ने धमाका कर दिया था। ये फिल्म सलमान खान की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल है। इस फिल्म के बाद सलमान और प्रीति जिंटा की जोड़ी ने ‘दिल ने जिसे अपना कहा’ नाम की फिल्म में भी काम किया था लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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