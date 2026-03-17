नोरा के विवादित गाने पर रकीब आलम का जवाब, मैंने नहीं डायरेक्टर ने लिखा गाना, वह कॉन्ट्रोवर्सी चाहते थे
केडी द डेविल के आइटम नंबर पर हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बाद लिरिसिस्ट रकीब आलम का कहना है कि उन्होंने डायरेक्टर को मना किया था लेकिन वह चाहते थे कि गाने में अचार या शराब शब्द जरूर आएं।
केडी द डेविल के के गाने 'सरके चुनर तेरी' पर बवाल कटा हुआ है। लोग डायरेक्टर के साथ लिरिसिस्ट को भी गालियां दे रहे हैं। हिंदी वर्जन के गाने के साथ लिरिसिस्ट का नाम रकीब आलम दिख रहा है। अब रकीब का कहना है कि यह उनका क्रिएशन नहीं है बल्कि डायरेक्टर ने कन्नड़ में लिखा था। रकीब ने बताया कि उन्होंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है। रकीब ने नाराजगी जताई के मना करने के बाद भी ऐसा किया और गीतकार में उनका नाम दे दिया गया है। रकीब बोले कि डायरेक्टर प्रेम खुद कॉन्ट्रोवर्सी चाहते थे।
रकीब बोले, नहीं लिखा गाना
नोरा और संजय दत्त के विवादित गाने के साथ लिरिसिस्ट के तौर पर रकीब आलम का नाम आ रहा है। उन्होंने वरायटी इंडिया को बताया कि गाना के बोल उनके नहीं हैं। रकीब बोले, 'गाने को डायरेक्टर ने ही कन्नड़ में लिखा था, मुझसे हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा, यह मेरी रचना नहीं है। मैंने फिल्म के 5 और गाने लिखे हैं। यह गाना लिखने को मना कर दिया था तो उन्होंने बोला कि इसमें बस हिंदी शब्द डाल दो। अब जब मुझे पता चला कि उन लोगों ने हिंदी वर्जन के लिरिसिस्ट के तौर पर मेरा नाम डाल दिया तो मैं उनसे बात करूंगा, ये कुछ ज्यादा हो गया।'
डायरेक्टर चाहते थे कॉन्ट्रोवर्सी
वहीं एनडीटीवी से बातचीत में रकीब ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर से हजार बार मना किया था लेकिन वह कॉन्ट्रोवर्सी चाहते थे। रकीब बोले कि चेताया था कि गाना सेंसर से पास नहीं होगा लेकिन डायरेक्टर प्रेम बोले कि वह देख लेंगे। उन्होंने ट्रांसलेटेड वर्जन ही फिल्म में डाल दिया जिसका नतीजा सामने है। रकीब आलम ने यह भी बताया कि रातभर बैठकर गाना दोबारा लिखा है। उन्होंने बताया कि था डायरेक्टर बार-बार जोर दे रहे थे कि गाने में अचार और दारू आने चाहिए। बता दें कि गाने की काफी आलोचना हो रही है। कंगना रनौत भी बयान दे चुकी हैं कि अश्लील गाने रोकने के लिए सख्ती होनी चाहिए।
कौन हैं डायरेक्टर प्रेम
केडी द डेविल के डायरेक्टर प्रेम कन्नड़ इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं। उन्हें शोमैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जोगी और एक्सक्यूजमी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। केडी द डेविल में ध्रुव सरजा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, विजय सेतुपति जैसे जाने-माने एक्टर्स हैं। इसके हाल ही में रिलीज हुए गाने को लोग वल्गर बताकर आपत्ति जता रहे हैं। गाना अब यूट्यूब से हट चुका है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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