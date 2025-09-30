lucky ali tells his father had 27 cars but he was not allowed to use one Mahmood was strict पिता के पास 27 कारें, इस स्टारकिड को नहीं थी छूने की इजाजत; 5 रुपये का भी देना होता था हिसाब, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडlucky ali tells his father had 27 cars but he was not allowed to use one Mahmood was strict

पिता के पास 27 कारें, इस स्टारकिड को नहीं थी छूने की इजाजत; 5 रुपये का भी देना होता था हिसाब

पिता के पास 27 कारें हों और बेटा बस में सफर करे। सुबह 5 रुपये दिए जाते हों और शाम को हिसाब देना पड़े। एक स्टारकिड ने बताया है कि उनके पिता के पास सब कुछ होने के बाद भी बिगड़ने नहीं दिया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:08 AM
share Share
Follow Us on
पिता के पास 27 कारें, इस स्टारकिड को नहीं थी छूने की इजाजत; 5 रुपये का भी देना होता था हिसाब

स्टारकिड्स के बारे में अक्सर लोगों को लगता है कि वह बिगड़े हुए होंगे। अनाप-शनाप पैसे खर्च करते होंगे। हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता। यहां आप एक ऐसे ही स्टारकिड के बारे में जानेंगे जिनके पिता के पास 27 कारें थीं लेकिन वह बस से ट्रैवल करते थे। जब तक वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए, उनके पिता ने उनको बहुत सामान्य बच्चे की तरह ही पाला। हम बात कर रहे हैं महमूद के बेटे लकी अली की। पढ़ें उन्होंने अपने पिता और उनकी परवरिश के बारे में क्या बताया।

मां-बाप हो गए थे अलग

लकी अली ने इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता और मां का तलाक हो चुका था। महमूद ने लकी को छोटी उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। जब छुट्टियां होतीं तब ही वह अपने पिता से मिल पाते थे। तब उनसे बातें करते, शूट पर जाते और अपनी मां के साथ भी समय बिताते थे। लकी बताते हैं, ‘मैं अपने पिता के काफी करीब था। मेरी मां दूर थीं। जब मैं टीनेजर हुआ तब ही मां से ज्यादा बात करने लगा।’

महमूद

5 रुपये देकर हिसाब लेते थे

लकी अली ने बताया कि उनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोले, 'जब तक मैं 21 साल का नहीं हो गया, कभी डेट पर नहीं गया। घर लौटने का टाइम 6 बजे था। इसके बाद कोई बाहर नहीं जा सकता था।' लकी ने बताया कि उनके पिता ने कभी बिगाड़ा नहीं। बोले, 'मेरे लिए जरूरत से ज्यादा कभी कुछ नहीं किया। जैसे उनके पास 27 कारें थीं लेकिन मुझे एक भी छूने की इजाजत नहीं थी। मुझे चलाने की इजाजत नहीं थी। उनके पास कॉवेट थी जिसे मैं चलाना चाहता था। वह बोलते थे, 'जब तुम अपने पैसे कमाना तब खरीद लेना।' वह सुबह 5 रुपये देते थे और शाम को हिसाब पूछते थे। मैं बस से ट्रैवल करता था। लेकिन जैसे ही मैंने जीवन में कुछ कर लिया, उन्होंने जिम्मेदारियां जैसे जायदाद देनी शुरू कर दी।'

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।