Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडlucky ali calls javed Akhtar ugly and never original over his don't be like muslim comment
मुस्लिम धर्म पर जावेद अख्तर के कमेंट से भड़के लकी अली, बोले- इनकी तरह मत बनो, राक्षसों की भी…

मुस्लिम धर्म पर जावेद अख्तर के कमेंट से भड़के लकी अली, बोले- इनकी तरह मत बनो, राक्षसों की भी…

संक्षेप: जावेद अख्तर के एक धर्म से जुड़े कमेंट पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इस पर सिंगर लकी अली ने भी उनके खिलाफ लिखा है। लकी ने लिखा है कि जावेद ओरिजिनल नहीं, गंदे है।

Wed, 22 Oct 2025 03:03 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो वायरल है जिस पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। इसमें वह कहते हैं, मुस्लिमों की तरह मत बनो। इसे एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया तो सिंगर लकी अली का शॉकिंग कमेंट दिख रहा है। लकी अली ने लिखा है कि जावेद की तरह मत बनो, वह असली नहीं हैं। कमेंट लकी अली के वेरिफाइड अकाउंट से है।

क्या है मामला

जावेद अख्तर की एक पुरानी क्लिप वायरल है। इसमें वह शोले फिल्म के एक सीन के बारे में बात कर रहे हैं। उस सीन में धर्मेंद्र शिवजी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिपकर हेमा मालिनी से बात करते हैं। क्लिप में जावेद बोलते हैं, आज के जमाने में यह सीन लिखना और फिल्माना मुश्किल था। एक ट्विटर यूजर ने इस क्लिप को पोस्ट करके लिखा है, जावेद अख्तर हिंदुओं से कहते हैं, 'मुस्लिमों की तरह मत बनो। उन्हें अपनी तरह बनाओ।' इस कमेंट के साथ यूजर ने लिखा, वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी ने बुद्धिमान का चोला पहने इस बेशर्म कट्टरपंथी का इन्विटेशन वापस लेकर ठीक किया था।

जावेद पर कमेंट

इस पर लकी अली के अकाउंट से कमेंट है, 'जावेद अख्तर की तरह मत बनो, वह कभी ओरिजिनल नहीं थे और बहुत गंदे हैं।' लकी अली के नाम से ऐसा कमेंट देखकर कई लोग हैरान हैं। और यह काफी वायरल हो रहा है।

किया एक और ट्वीट

लकी ने एक और ट्वीट किया है, 'मेरा मतलब ये था कि अहंकार गंदा है... मेरी तरफ से समझाने में गलती हुई... राक्षसों की भी फीलिंग्स हो सकती हैं और अगर मैंने किसी के राक्षसीपन को हर्ट किया है तो माफी मांगता हूं।' यह वेरिफाइड अकाउंट सिंगर लकी अली के नाम से है जो कि 2008 में बना था। इसमें उनके परिवार और काम से जुड़े कई पोस्ट हैं।

tweet

क्लिप में क्या बोले थे जावेद अख्तर

शोले के सीन का जिक्र करते हुए जावेद बोलते हैं, 'क्या मैं ऐसा सीन अब लिख सकता हूं? नहीं। क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? क्या तब धार्मिक लोग थे? थे लेकिन मैं यहां सच कह रहा हूं, पुणे में मैं और राजू हिरानी भीड़ के सामने थे, मैंने कहा, मुस्लिमों जैसे मत बनो। उनको अपनी तरह बनाओ। यह बड़ी ट्रैजिडी है। इस देश की ताकत क्या थी कि यह लोकतांत्रिक देश है।'

जावेद अख्तर की वायरल क्लिप

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Javed Akhtar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।