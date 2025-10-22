मुस्लिम धर्म पर जावेद अख्तर के कमेंट से भड़के लकी अली, बोले- इनकी तरह मत बनो, राक्षसों की भी…

संक्षेप: जावेद अख्तर के एक धर्म से जुड़े कमेंट पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इस पर सिंगर लकी अली ने भी उनके खिलाफ लिखा है। लकी ने लिखा है कि जावेद ओरिजिनल नहीं, गंदे है।

जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो वायरल है जिस पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। इसमें वह कहते हैं, मुस्लिमों की तरह मत बनो। इसे एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया तो सिंगर लकी अली का शॉकिंग कमेंट दिख रहा है। लकी अली ने लिखा है कि जावेद की तरह मत बनो, वह असली नहीं हैं। कमेंट लकी अली के वेरिफाइड अकाउंट से है।

क्या है मामला जावेद अख्तर की एक पुरानी क्लिप वायरल है। इसमें वह शोले फिल्म के एक सीन के बारे में बात कर रहे हैं। उस सीन में धर्मेंद्र शिवजी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिपकर हेमा मालिनी से बात करते हैं। क्लिप में जावेद बोलते हैं, आज के जमाने में यह सीन लिखना और फिल्माना मुश्किल था। एक ट्विटर यूजर ने इस क्लिप को पोस्ट करके लिखा है, जावेद अख्तर हिंदुओं से कहते हैं, 'मुस्लिमों की तरह मत बनो। उन्हें अपनी तरह बनाओ।' इस कमेंट के साथ यूजर ने लिखा, वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी ने बुद्धिमान का चोला पहने इस बेशर्म कट्टरपंथी का इन्विटेशन वापस लेकर ठीक किया था।





जावेद पर कमेंट इस पर लकी अली के अकाउंट से कमेंट है, 'जावेद अख्तर की तरह मत बनो, वह कभी ओरिजिनल नहीं थे और बहुत गंदे हैं।' लकी अली के नाम से ऐसा कमेंट देखकर कई लोग हैरान हैं। और यह काफी वायरल हो रहा है।

किया एक और ट्वीट लकी ने एक और ट्वीट किया है, 'मेरा मतलब ये था कि अहंकार गंदा है... मेरी तरफ से समझाने में गलती हुई... राक्षसों की भी फीलिंग्स हो सकती हैं और अगर मैंने किसी के राक्षसीपन को हर्ट किया है तो माफी मांगता हूं।' यह वेरिफाइड अकाउंट सिंगर लकी अली के नाम से है जो कि 2008 में बना था। इसमें उनके परिवार और काम से जुड़े कई पोस्ट हैं।



