जावेद अख्तर पर कमेंट के बाद लकी अली ने तंज कसते हुए मांगी माफी, कहा- 'राक्षसों की भी भावनाएं हो सकती हैं'

संक्षेप: बीते दिनों जावेद अख्तर का एक पुराने वीडियो को लेकर सुर्खियों में आए थे। वीडियो में वो हि हिंदुओं से 'मुसलमानों जैसा न बनने' की अपील करते नजर आ रहे थे। यूजर के इसी वीडियो पर अली अली का शॉकिंग कमेंट नजर आया था। ऐसे में अब लकी अली ने अपने कमेंट के लिए माफी मांगी है।

Thu, 23 Oct 2025 11:14 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर जावेद के बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। बीते दिनों जावेद अख्तर का एक पुराने वीडियो को लेकर सुर्खियों में आए थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने उनकी आलोचना की थी, जिसमें वो हि हिंदुओं से 'मुसलमानों जैसा न बनने' की अपील करते नजर आ रहे थे। यूजर के इसी वीडियो पर अली अली का शॉकिंग कमेंट नजर आया था। ऐसे में अब लकी अली ने अपने कमेंट के लिए माफी मांगी है।

लकी अली ने जावेद से मांगी माफी

जावेद अख्तर के वीडियो पर लकी अली का कमेंट वायरल होने के बाद उन्होंने गीतकार से माफी मांगी। लकी अली ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'मेरा मतलब था कि अहंकार बुरा होता है... यह मेरी ओर से एक गलत बयान था... राक्षसों की भी भावनाएं हो सकती हैं और अगर मैंने किसी की दुष्टता को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं...।' लकी अली का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस पर भी यूजर्स के जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं।

क्या था वो वीडियो

दरअसल, ये मामला तब शुरू हुआ जब जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो क्लिप में जावेद अख्तर कहते दिख रहे थे, 'शोले में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र शिव जी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी सोचती हैं कि शिव जी उनसे बात कर रहे हैं। क्या आज भी ऐसा सीन हो सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा सीन नहीं लिखूंगा मैंने कहा था, 'मुसलमानों जैसे मत बनो उन्हें अपने जैसा बनाओ। तुम मुसलमानों जैसे बन रहे हो यह एक त्रासदी है।'

लकी ने किया जावेद पर कमेंट

जावेद अख्तर के इसी वीडियो क्लिप के के नीचे लकी अली के आधिकारिक अकाउंट से कमेंट है, 'जावेद अख्तर की तरह मत बनो, वह कभी ओरिजिनल नहीं थे और बहुत गंदे हैं।' लकी अली के नाम से ऐसा कमेंट देखकर कई लोग हैरान हुए थे। इसी कमेंट के बाद विवाद को बढ़ता देख लकी अली ने माफी मांगी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
