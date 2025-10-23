जावेद अख्तर पर कमेंट के बाद लकी अली ने तंज कसते हुए मांगी माफी, कहा- 'राक्षसों की भी भावनाएं हो सकती हैं'

संक्षेप: बीते दिनों जावेद अख्तर का एक पुराने वीडियो को लेकर सुर्खियों में आए थे। वीडियो में वो हि हिंदुओं से 'मुसलमानों जैसा न बनने' की अपील करते नजर आ रहे थे। यूजर के इसी वीडियो पर अली अली का शॉकिंग कमेंट नजर आया था। ऐसे में अब लकी अली ने अपने कमेंट के लिए माफी मांगी है।

बॉलीवुड के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर जावेद के बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। बीते दिनों जावेद अख्तर का एक पुराने वीडियो को लेकर सुर्खियों में आए थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने उनकी आलोचना की थी, जिसमें वो हि हिंदुओं से 'मुसलमानों जैसा न बनने' की अपील करते नजर आ रहे थे। यूजर के इसी वीडियो पर अली अली का शॉकिंग कमेंट नजर आया था। ऐसे में अब लकी अली ने अपने कमेंट के लिए माफी मांगी है।

लकी अली ने जावेद से मांगी माफी जावेद अख्तर के वीडियो पर लकी अली का कमेंट वायरल होने के बाद उन्होंने गीतकार से माफी मांगी। लकी अली ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'मेरा मतलब था कि अहंकार बुरा होता है... यह मेरी ओर से एक गलत बयान था... राक्षसों की भी भावनाएं हो सकती हैं और अगर मैंने किसी की दुष्टता को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं...।' लकी अली का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस पर भी यूजर्स के जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं।

क्या था वो वीडियो दरअसल, ये मामला तब शुरू हुआ जब जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो क्लिप में जावेद अख्तर कहते दिख रहे थे, 'शोले में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र शिव जी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी सोचती हैं कि शिव जी उनसे बात कर रहे हैं। क्या आज भी ऐसा सीन हो सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा सीन नहीं लिखूंगा मैंने कहा था, 'मुसलमानों जैसे मत बनो उन्हें अपने जैसा बनाओ। तुम मुसलमानों जैसे बन रहे हो यह एक त्रासदी है।'