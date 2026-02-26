लव एंड वॉर का बजट 400 करोड़ पार, रणबीर, आलिया की फीस इसमें शामिल नहीं
संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर को लेकर रोज नए बड़े अपडेट्स आते हैं। अब फिल्म के बडट को लेकर ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।
संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में हैं उसका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जबसे इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है तबसे सबको बस इसका इंतजार है, लेकिन अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। अब इस बीच फिल्म के बजट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
कितना हुआ फिल्म का बजट
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट अब 400 करोड़ क्रॉस कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भंसाली को परफेक्शन चाहिए होती है और तब तक सैटिसफाई नहीं होते जब तक हर सिंगल फ्रेम मैच ना हो उनके विजन से। लेकिन फिल्म का बार-बार प्रोडक्शन एक्सटेंड होने से फिल्म का बजट काफी बढ़ गया है।
इसमें एक्टर्स की फीस शामिल नहीं
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पहले प्लान 350 करोड़ था, लेकिन अब कॉस्ट 425 करोड़ तक पहुंच गया और इससे यह भंसाली की अब तक कि सबसे महंगी फिल्म बन गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसमें तीनों लीड एक्टर्स की फीस नहीं है क्योंकि वे प्रॉफिट शेयरिंग डील कर रहे हैं। उन्हें फिर फिल्म के थिएटर रेवेन्यू से पैसे मिलेंगे।
कुछ पैसा रिलीज से पहले किया कवर
हालांकि संजय ने 200 करोड़ तो कवर कर लिए हैं फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स को 130 करोड़ में बेचकर और सैटेलाइट्स राइट्स 80 करोड़ में।
शूट के दिन भी बहुत बढ़े हैं
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फिल्म को पहले 120 दिन में शूट करने का प्लान था, लेकिन फिर वो एक्सटेंड होकर 175 दिन हो गया जिसमें बड़े सीक्वेंस और डांस भी इन्वॉल्व है। जो देरी हो रही है शूट में उससे भी कॉस्ट बढ़ रहा है।
फिल्म रिलीज में क्यों हो रही देरी
पहले पिंकविला की रिपोर्ट आई थी कि फिल्म में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें बड़े एरियल एक्शन सीक्वेंस है और इसके लिए हैवी विजुअल एफेक्ट्स का काम है और इसके वीएफएक्स में काफी समय लग रहा है।
रणबीर की बड़ी फिल्म रिलीज
वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि रणबीर कपूर के अपकमिंग रिलीज कैलेंडर का भी असर है। उनकी फिल्म रामायण पार्ट 1 इसी साल रिलीज होगी दिवाली के मौके पर। वैले तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि लव एंड वॉर कि अभी तक रिलीज डेट नहीं है, लेकिन फिल्म की टीम का कहना है कि मूवी इसी साल यानी 2026 में रिलीज होगी।
लव एंड वॉर के जरिए रणबीर और विकी कौशल साथ में दूसरी बार काम कर रहे हैं। पहले दोनों संजू फिल्म में काम कर चुके हैं। वहीं आलिया और विकी फिल्म राजी में साथ काम कर चुके हैं। रणबीर और आलिया भी वहीं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में साथ काम कर चुके हैं।
