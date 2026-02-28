Hindustan Hindi News
देखें साउथ की ये 6 धाकड़ फिल्में, IMDb रेटिंग 8.7 तक, इनके आगे बॉलीवुड भी फेल

Feb 28, 2026 03:12 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 और 2026 की शुरुआत में कई ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने रेटिंग के मामले में बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप भी बेहतरीन कंटेंट की तलाश में हैं, तो ये 6 फिल्में आपकी छुट्टियों को यादगार बना देंगी।

साउथ सिर्फ बड़े बजट की एक्शन फिल्में नहीं बनाता है। वह कुछ छोटे बजट की ऐसी फिल्में भी बनाता है जो बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। आज हम आपको साल 2025 और 2026 की शुरुआत में आईं कुछ ऐसी ही छोटी लेकिन प्रभावशाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप 'पुष्पा' या 'केजीएफ' से हटकर कुछ दिल को छू लेने वाला देखना चाहते हैं, तो ये 6 फिल्में आपकी मस्ट-वॉच लिस्ट में होनी चाहिए।

मद्रास मटिनी (Madras Matinee)

कब रिलीज हुई? - 2025

आईएमडीबी रेटिंग - 7.9

कौन-से ओटीटी पर है? - अमेजन प्राइम वीडियो

क्यों देखें? - 'मद्रास मटिनी' उन लोगों के लिए एक 'लव लेटर' की तरह है जो सिनेमा से प्यार करते हैं। ये 2025-26 की अंडररेटेड फिल्म है जिसने भी ये फिल्म देखी है उन्होंने इसकी तारीफ ही की है।

आरोमले (Aaromaley)

कब रिलीज हुई? - 2025

आईएमडीबी रेटिंग - 7.2

कौन-से ओटीटी पर है? - जियोहॉटस्टार

क्यों देखें? - ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक फिल्म है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक रोमांटिक सपने देखने वाले व्यक्ति को मैचमेकिंग एजेंसी में काम करना पड़ता है। जब उसे पता चलता है कि प्यार में मेहनत लगती है तब वह प्यार न करने का फैसला करता है। सालों बाद, किस्मत उसे एक और मौका देती है।

सु फ्रॉम सो (Su From So)

कब रिलीज हुई? - 2025

आईएमडीबी रेटिंग - 7.6

कौन-से ओटीटी पर है? - जियोहॉटस्टार

क्यों देखें? - यह एक एक्सपेरिमेंटल ड्रामा है जिसकी कहानी कहने का तरीका बहुत अनोखा है। यह फिल्म रिश्तों और पहचान (identity) के इर्द-गिर्द घूमती है।

नानगल (Naangal)

कब रिलीज हुई? - 2025

आईएमडीबी रेटिंग - 8.4

कौन-से ओटीटी पर है? - अभी तक आई नहीं है

क्यों देखें? - इस फिल्म में 90 के दशक के ऊटी (Ooty) में रहने वाले तीन भाइयों और उनके पिता के बीच के रिश्ते को बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। अगर आप 'विदुथलाई' या 'वड़ाई' जैसी फिल्में पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी।

श्री चिदंबरम गारू (Sri Chidambaram Garu)

कब रिलीज हुई? - 2026

आईएमडीबी रेटिंग - 8.4

कौन-से ओटीटी पर है? - ईटीवी विन और ओटीटी प्ले

क्यों देखें? - रोमांटिक इमोशनल फिल्म है। फिल्म में 'सेल्फ-डिस्कवरी' और प्यार के गहरे पहलुओं को छुआ गया है। इसकी सादगी और दिल को छू लेने वाला संगीत आपको अंत तक बांधे रखेगा।

कुमार संभवम (Kumaara Sambavam)

कब रिलीज हुई? - 2025

आईएमडीबी रेटिंग - 8.7

कौन-से ओटीटी पर है? - अभी तक आई नहीं है

क्यों देखें? - अगर आप एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो मायथोलॉजी से जुड़ी हो 'कुमार संभवम' एक बेहतरीन चुनाव है। फिल्म सती के पुनर्जन्म (पार्वती के रूप में), शिव की तपस्या, कामदेव का दहन और अंततः कार्तिकेय के जन्म की कहानी दिखाई गई है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

