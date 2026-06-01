Obsession:‘ऑब्सेशन’ पसंद आई? तो ओटीटी पर देखें ऐसी ही 10 साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्में
Movies like Obsession: ये 10 फिल्में सिर्फ आपको डराएंगी नहीं, बल्कि इंसान के उस डार्क साइड को दिखाएंगी जहां प्यार, सनक और नफरत के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाती है।
साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ‘ऑब्सेशन’ इस वक्त इंडिया में थिएटर्स में तहलका मचा रही है। सिर्फ आम जनता ही नहीं, बॉलीवुड एक्टर्स भी इस फिल्म के दीवाने हो गए हैं। ऐसे में हमने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में उन फिल्मों के नाम हैं जिन्हें आप ‘ऑब्सेशन’ के बाद ओटीटी पर देख सकते हैं।
1. गॉन गर्ल (Gone Girl)
डायरेक्टर: डेविड फिन्चर
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
आईएमडीबी: 8.1
क्यों देखें: अगर जूनून और दिमाग से खेलने वाली फिल्मों की बात करें तो ‘गॉन गर्ल’ इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। इस फिल्म की कहानी पत्नी के अचानक गायब होने और उसका उसके पति पर शक करने के इर्द-गिर्द घूमती है।
यहां देखिए ट्रेलर
2. पर्ल (Pearl)
डायरेक्टर: टी वेस्ट
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
आईएमडीबी: 7
क्यों देखें: इस फिल्म में पर्ल नाम की लड़की का स्टार बनने का ऐसा पागलपन दिखाया है जो उसे कातिल बना देता है। मिया गोथ ने इस फिल्म में पर्ल का किरदार निभाया है। मिया गाेथ की एक्टिंग देख आपको ‘ऑब्सेशन’ की निक्की की याद आ जाएगी है।
यहां देखिए इसका ट्रेलर
3. कम्पैनियन (Companion)
डायरेक्टर: ड्रू हैनकॉक
ओटीटी: जियो हॉटस्टार
आईएमडीबी: 6.9
क्यों देखें: ये एक मॉडर्न, डार्क और ट्विस्टेड लव स्टोरी है जो आज के दौर के रिलेशनशिप्स और उनके साथ आने वाले टॉक्सिक जूनून पर कमेंट करती है। इसका सस्पेंस और सटायर आपको ‘ऑब्सेशन’ की तरह ही बांधे रखेगा।
यहां देखिए ट्रेलर
4. ब्लिंक ट्वाइस (Blink Twice)
डायरेक्टर: जो क्राविट्ज
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
आईएमडीबी: 6.5
क्यों देखें: एक आलीशान प्राइवेट आइलैंड, जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें भयानक रूप लेने लगती हैं।
यहां देखिए ट्रेलर
5. फ्रेश (Fresh)
डायरेक्टर: मिमी केव
ओटीटी: 6.7
आईएमडीबी: अमेजन प्राइम वीडियो/हूलू
क्यों देखें: अगर आपको ‘ऑब्सेशन’ में प्यार का खौफनाक रूप पसंद आया, तो डेजी एडगर-जोन्स और सेबस्टियन स्टेन की ये फिल्म आपके होश उड़ा देगी।
यहां देखिए ट्रेलर
6. द इनविजिबल मैन (The Invisible Man)
डायरेक्टर: लेह व्होनेल
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
आईएमडीबी: 7.1
क्यों देखें: एक टॉक्सिक साइंटिस्ट अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड को परेशान करने के लिए खुद को गायब कर लेता है।
यहां देखिए ट्रेलर
7. डोंट वरी डार्लिंग (Don’t Worry Darling)
डायरेक्टर: ओलिविया वाइल्ड
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
आईएमडीबी: 6.3
क्यों देखें: इस फिल्म में 1950 के दशक के एक ऐसे शहर की कहानी दिखाई गई है जहां पत्नियों को एक परफेक्ट जिंदगी दी जाती है। लेकिन इस 'परफेक्ट' दुनिया के पीछे का सच कंट्रोल और जूनून की सारी हदें पार कर देता है।
यहां देखिए ट्रेलर
8. टूगैदर (Together)
डायरेक्टर: माइकल शैंक्स
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
आईएमडीबी: 6.7
क्यों देखें: दो लोग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। एक को दर्द होता है, तो दूसरे को भी महसूस होता है। वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का जो जुनून और डर उन पर हावी होता है, वो 'ऑब्सेशन' फिल्म की तरह आपकाे दंग कर देगा।
यहां देखिए ट्रेलर
9. द रूममेट (The Roommate)
डायरेक्टर: क्रिश्चियन ई. क्रिश्चियनसेन
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
आईएमडीबी: 4.8
क्यों देखें: हॉस्टल रूममेट की दोस्ती जब धीरे-धीरे एक खतरनाक जूनून में बदल जाती है, तो क्या होता है? ये फिल्म दिखाती है कि सिर्फ पार्टनर ही नहीं, बल्कि एक दोस्त का पजेसिव होना भी कितना जानलेवा हो सकता है।
यहां देखिए ट्रेलर
10. जेनिफर्स बॉडी (Jennifer’s Body)
डायरेक्टर: करिन कुसामा
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
आईएमडीबी: 5.6
क्यों देखें: कल्ट क्लासिक बन चुकी ये हॉरर-कॉमेडी एक ऐसी लड़की (मेगन फॉक्स) की कहानी है जो एक शैतानी ताकत के चंगुल में फंसकर लड़कों का शिकार करने लगती है।
यहां देखिए ट्रेलर
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।