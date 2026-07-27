New Release: 4 फिल्में इस हफ्ते थिएटर्स में होंगी रिलीज, प्लान बनाने के लिए यहां देखें लिस्ट
Upcoming Movies: इस हफ्ते थिएटर्स में राघव जुयाल और पकंज त्रिपाठी की फिल्म आने वाली हैं। इसके अलावा हॉलीवुड के सुपरहीरो स्पाइडरमैन की भी फिल्म आ रही है।
क्या आप भी वीकेंड आते ही प्लान बनाने लगते हैं कि इस बार थिएटर में कौन सी पिक्चर देखी जाए? अगर हां, तो 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का ये हफ्ता आपके सिनेमाई जायके को पूरी तरह बदलने आ रहा है। इस हफ्ते बड़े पर्दे पर चार अलग-अलग तरह की फिल्में आ रही हैं। यहां देखिए लिस्ट।
1. स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे
कब रिलीज हो रही है? - 30 जुलाई
जॉनर: एक्शन / सुपरहीरो
पीटर पार्कर इस बार अपनी स्पाइडर-मैन वाली पहचान और जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर एक आम कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी जीने की कोशिश में हैं। लेकिन जिसकी किस्मत में दुनिया बचाना लिखा हो, उसे सुकून कहां? जब एक नया और खतरनाक खतरा उसके अपनों पर मंडराने लगता है, तो उसे मजबूरन अपना वादा तोड़कर मैदान में उतरना ही पड़ता है। हॉलीवुड एक्शन और सुपरहीरो फिल्मों के दीवानों के लिए ये हफ्ते का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है।
2. भाई तेरा स्टार है
कब रिलीज हो रही है? - 30 जुलाई
जॉनर - फैमिली ड्रामा
अगर आपको क्राइम और कॉमेडी का ज़बरदस्त तड़का पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। कहानी एक ऐसे एक्टर की है, जो क्रिकेट सट्टेबाजी के कारण कर्ज में डूब जाता है और उसे पैसे चुकाने के लिए एक खतरनाक डेडलाइन मिलती है। इस अफरातफरी के बीच अपनी बहन को लेकर बोला गया उसका एक झूठ लंदन की सड़कों पर ऐसे अजीबोगरीब हादसों और कन्फ़्यूज्ड अपराधियों का तूफान खड़ा कर देता है कि पूरी रात 'सियापा' बन जाती है। राघव जुयाल की कॉमिक टाइमिंग के शौकीनों के लिए इसे मिस करना मुश्किल होगा।
3. ओह माय डॉग
कब रिलीज हो रही है? - 31 जुलाई
जॉनर: ड्रामा / एडवेंचर / पेट-लवर्स
वीकेंड पर अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर एक हल्की-फुल्की, मासूम और दिल छू लेने वाली कहानी देखना चाहते हैं, तो 'ओह माय डॉग' बिल्कुल सही पसंद है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे और एक बेघर आवारा कुत्ते की। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बिना बोले भी कैसे इंसान और जानवर एक-दूसरे के दिल के सबसे गहरे जख्म भर सकते हैं। अगर आप पेट-लवर हैं, तो ये फिल्म आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू छोड़ जाएगी।
4. दिल दीवाना हो गया
कब रिलीज हो रही है? - 31 जुलाई
जॉनर: फैमिली ड्रामा / म्यूजिकल रोमान्स
राहुल, नैना और राज की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती ये फिल्म प्यार, भरोसे, त्याग और तकदीर की एक बेहद खूबसूरत दास्तान है। आज के दौर में जब पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने लायक फिल्में कम ही बनती हैं, 'दिल दीवाना हो गया' एक ऐसी साफ-सुथरी और म्यूजिकल फिल्म है जिसे हर पीढ़ी साथ बैठकर इन्जॉय कर सकती है। चाहे मां अपने बेटे के साथ जाए, पिता अपनी बेटी के साथ या दादा-दादी अपने पोते-पोतियों के साथ। ये सिनेमाघर में रिश्तों का जश्न मनाने का बेहतरीन मौका है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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