New Release: 11 से 13 नवंबर के बीच थिएटर में होगा बड़ा धमाका, रिलीज होंगी 7 फिल्में, प्लान बनाने के लिए यहां देखें लिस्ट
इस हफ्ते भी बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्म थिएटर में रिलीज के लिए तैयार हैं। तो चलिए जानते हैं 10 से 14 नवंबर के बीच कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होंगी।
मूवी लवर्स को हमेशा ही हर हफ्ते थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में नवंबर की शुरुआत काफी धमाकेदार रही। पहले हफ्ते कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुईं। वहीं, अब नवंबर का दूसरा हफ्ता भी काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। इस हफ्ते भी बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्म थिएटर में रिलीज के लिए तैयार हैं। तो चलिए जानते हैं 11 से 13 नवंबर के बीच कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होंगी।
घोस्ट सोल्जर (Ghost Soldier)
रिलीज डेट: 11 नवंबर, 2026
'घोस्ट सोल्जर' (Ghost Soldier) एक अपकमिंग अमेरिकी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन विलियम यूबैंक ने किया है और इसे क्रिस पापासाडेरो ने लिखा है। फिल्म में जिम कैविजेल, ओलिविया थर्ल्बी, ब्यू नैप जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं।
बौमा
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- मलयालम
मलयालम फिल्म बौमा आ रही है। बौमा की कहानी एक स्ट्रगल कर रहे सिंगर की कहानी है। पुलिस एक औरत के अचानक गायब होने की जांच करती है। इस फिल्म की कहानी मजेदार होने वाली है। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हो
भोगी
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- तेलुगू
भोगी 12 नवंबर को सिनेमाघरों में भोगी रिलीज होने के लिए तैयार है। इसकी कहानी कम्मारी गंगा की है, जो 'बोग्गुला गुट्टा' नाम के एक काल्पनिक गांव में रहने वाला एक साधारण लोहार है। इस गांव में ताकतवर जमींदार आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। ऐसे में जब जमींदार गंगा को उठा ले जाते हैं, तो वह इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो जाता है और अपने गांव की मदद करता है।
'हाउ टू रॉब अ बैंक' (How to Rob a Bank)
रिलीज डेट : 13 नवंबर, 2026
यह डेविड लीच द्वारा निर्देशित और मार्क बियानकुल्ली द्वारा लिखित एक आगामी अमेरिकी एक्शन-कॉमेडी डकैती फिल्म है। इसमें निकोलस हॉल्ट, जो क्राविट्ज, अन्ना सवाई, पीट डेविडसन और जॉन सी. रेली मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 13 नवंबर, 2026 में रिलीज होने वाली है।
G.O.A.T
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- तेलुगू
तेलुगू फिल्म G.O.A.T एक रोमांटिक, कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। फिल्म में एक्टर सुदिगली सुधीर और दिव्या भारती ने काम किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर नेश कुप्पी हैं। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हो रही है।
डार्क चॉकलेट
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- तेलुगू
तेलुगू फिल्म डार्क चॉकलेट थिएटर पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म की कहानी रिश्तों पर बेस्ड है जब विश्वास पर शक हो। ये ड्रामा फिल्म 13 नवंबर को रिलीज होने वाली है।
एबेनेजर
रिलीज डेट: 13 नवंबर, 2026
'एबेनेजर' (Ebenezer) हॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म है, जिसके निर्देशक टी वेस्ट (Ti West) हैं। इसे 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' (Ebenezer: A Christmas Carol) के नाम से भी जाना जा रहा है। यह फिल्म चार्ल्स डिकेंस के प्रसिद्ध 1843 के उपन्यास A Christmas Carol पर आधारित एक गोथिक डार्क फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है। मूवी में जॉनी डेप, रूपर्ट ग्रिंट, एंड्रिया राइसबोरो, सैम क्लैफ्लिन, डेजी रिडले, इयान मैककेलेन जैसे कलाकार हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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