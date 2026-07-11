इस इकलौते गाने के लिए तीन महान सिंगर्स किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश ने दी आवाज, आज भी है अमर
हिंदी फिल्मों में एक ऐसा गाना भी गाना है जिसे तीन लीजेंडरी सिंगर्स किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश ने अपनी आवाज दी थी। इसके बाद ये तीनों सिंगर्स एक साथ कभी किसी गाने में नहीं सुनाई दिए।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक का अहम रोल रहा है। एक दौर रहा है जब फिल्में अपने शानदार गीतों की वजह से चलती थीं। ये गाने तब और ज्यादा खास हो जाते थे जब किसी लीजेंडरी सिंगर ने उसे आवाज दी हो। उस दौर में मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की गिनती इंडस्ट्री के सबसे महान गायकों में होती थी। राज कपूर को मुकेश की आवाज पसंद थी तो राजेश खन्ना पर किशोर कुमार का जादू चलता था। वहीं राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर जैसे एक्टर्स पर मोहम्मद रफी की आवाज जचती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में एक ऐसा गाना भी बना जिसे इन तीन महान सिंगर्स ने एक साथ अपनी आवाज दी थी?
पहली और आखिरी बार एक गाने में दी आवाज
1977 में मनमोहन देसाई की एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना ने अहम रोल निभाया था। फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने जो जबरदस्त हिट हुआ। फिल्म की कहानी के अलावा गाने खूब पॉपुलर हुए। इस फिल्म में तीनों एक्टर्स के लिए उनके सिंगर्स दिए गए थे। जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज बने थे किशोर कुमार, विनोद खन्ना के लिए मुकेश और महेंद्र कपूर ने गाया और ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह ने।
एक गाना और तीन महान सिंगर्स
फिल्म में एक गाना था जो इन तीनों एक्टर्स और इनके लव इंटरेस्ट पर फिल्माया गया था। वो गाना था 'हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें'। इस गाने में इन तीनों लीडिंग एक्टर्स के सिंगर्स किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी एक साथ गया था। तीनों सिंगर्स की आवाज इस इकलौते गाने में पहली और आखिरी बार सुनाई गई। वहीं फीमेल पार्ट तीनों एक्ट्रेस नीतू सिंह, परवीन बाबी और शबाना आजमी के लिए लता मंगेशकर ने अकेले गाया था। फिल्म के साथ गाना भी ब्लॉकबस्टर हुआ। इसी फिल्म में पर्दा है पर्दा, टाइटल सॉंग, शिरड़ी वाले साईं बाबा जैसे गाने थे।
मनमोहन देसाई की चार फिल्मों का कमाल
अमर अकबर एंथनी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन देसाई की चार फिल्में देश में इमरजेंसी काल की वजह से देरी से रिलीज हुई थी। उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में अमर अकबर एंथनी, परवरिश, चाचा भतीजा और धर्म वीर 1977 में कुछ समय के गैप में रिलीज हुई। खास बात ये है कि मनमोहन देसाई की ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सभी की अलग और अनोखी कहानी ने अपनी छाप छोड़ी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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