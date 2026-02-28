Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ममता कुलकर्णी ने 25 साल बाद लाफ्टर शेफ शो से की टीवी पर वापसी, बोलीं- जिंदगी बहुत...

Feb 28, 2026 06:50 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ममता कुलकर्णी जो कभी फिल्मों में अपना जादू बिखेर चुकी हैं, वह अब टीवी पर 25 साल बाद वापसी कर रही हैं। टीवी पर वापसी करने पर ममता ने अपनी खुशी जाहिर की।

ममता कुलकर्णी ने 25 साल बाद लाफ्टर शेफ शो से की टीवी पर वापसी, बोलीं- जिंदगी बहुत...

लाफ्तर शेफ अनलिमिटिड एंटरटेनमेंट शो को काफी पसंद किया जाता है जहां कई सेलेब्स खाना बनाते हैं और साथ ही खूब मस्ती भी करते हैं। फिलहाल इस शो का तीसरा सीजन आ रहा है। शो में सेलिब्रिटी गेस्ट भी आते रहते हैं। अब इस शो में 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी आने वाली हैं। ममता को सेट पर स्पॉट किया गया और इस दौरान उन्होंने पैपराजी पर भी बात की। ममता ने इस दौरान कहा कि 25 साल बाद टीवी पर आ रही हूं।

हम जिंदगी में बहुत गंभीर हो गए हैं

पैपराजी से बात करते हुए ममता ने कहा, ‘मैं काफी एक्साइटेड हूं। मैं टीवी पर 25 साल बाद आने वाली हूं। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं टीवी पर 25 साल से वापस नहीं आई हूं। एक अच्छा मौका है, हंसने का मौका मिला है। हम लोग बहुत गंभीर हो गए हैं। जिंदगी बहुत गंभीर हो गई है। सब जगह सीरियसनेस है तो इससे अच्छी बात क्या है कि हंसो भी, खाना भी बनाओ और हंसी भी है।’

ये भी पढ़ें:आमिर खान मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते, ममता ने बताया कैसा था दोनों का बॉन्ड

लाफ्टर शेफ को देखती हैं ममता

ममता से जब पूछा गया कि क्या वह इस शो को देखती हैं तो इस पर ममता ने कहा, हां, मैंने शो देखा है। मैंने 2-3 एपिसोड देखे और इसे काफी पसंद भी करती हूं।

ग्लैमर से दूर आध्यात्मिक का रास्ता चुना

ममता के बारे में बता दें कि उन्होंने मनोरंजन की दुनिया से दूरी बनाकर आध्यात्मिक का रास्ता चुना। इतना ही नहीं पिछले साल महाकुंभ में ममता को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी बनाया था। लेकिन बाद में विरोध होने के कारण उन्हें इस पद से हटाया गया। वह साध्वी के रूप में ही नजर आती हैं।

ये भी पढ़ें:किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने पर हुए विवाद पर ममता बोलीं- 25 साल की…

ममता जब नेगेटिव वजह से आईं चर्चा में

ममता 1990 के समय में हिट और पॉपुलर एक्ट्रेस थीं। उन्होंने क्रांतिवीर, करण अर्जुन, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी, वक्त हमारा है और बाजी जैसी फिल्मों में काम किया है। साल 2002 में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी। वहीं साल 2016 में वह तब काफी चर्चा में आई थीं जब ठाणे पुलिस द्वारा 2000 करोड़ रुपये के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में आरोपी के रूप में उनका नाम सामने आया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यवाही को परेशान करने वाला मानते हुए 2024 में उनके खिलाफ आरोप हटा दिए थे।

ये भी पढ़ें:ममता कुलकर्णी ने उधार लेकर दी थी गुरुदक्षिणा, बोलीं- किसी से ₹2 लाख मांगे थे

साध्वी बनकर रह रही हैं ममता

अब ममता कई साल से साध्वी के रूप में रह रही हैं। ममता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बातें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Mamta Kulkarni Laughter Chefs Unlimited Entertainment

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।