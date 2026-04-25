मामी सुनीता के पैरों में गिरे कृष्णा; कश्मीरा भी नहीं रोक पाईं आंसू, नेशनल टीवी पर मांगी माफी
Krushna and Kashmera Emotional: लाफ्टर शेफ्स का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में देखने को मिला कि जब सेट पर सुनीता आहूजा आईं, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह की आंखों में आंसू थे। कश्मीरा ने नेशनल टीवी पर माफी मांगी।
लाफ्टर शेफ्स में इस हफ्ते एक बेहद खास मेहमान आने वाली हैं। लाफ्टर शेफ्स का सेट सुनीता आहूजा की हंसी से गूंजेगा, लेकिन इस हफ्ते के एपिसोड का एक प्रोमो आया है। इस प्रोमो में देखने को मिला कि सेट पर जब सुनीता आहूजा आईं तो कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह काफी इमोशनल हो गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं, कश्मीरा शाह ने नेशनल टीवी पर मामी से माफी मांगी। लाफ्टर शेफ्स का ये प्रोमो किसी को भी इमोशनल कर देगा।
मामी के चरणों में गिरे कृष्णा
लाफ्टर शेफ्स का जो नया प्रोमो आया है उसमें देखने को मिला कि सुनीता आहूजा कृष्णा का नाम लेते हुए स्टेज पर एंट्री लेती हैं। उन्हें देखते ही कृष्णा उन्हें गले लगा लेते हैं और फिर रुंधे गले से बोले- 14 साल हो गए….इसके बाद कृष्णा अपनी मामी के चरणों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं- मुझे तो आपके चरणों में पार्किंग मिल गई है। आज दो गाड़ियों को पार्किंग चाहिए सुनीता मामी।
सुनीता को देख रो पड़ीं कश्मीरा
प्रोमो में देखने को मिलता है कि सुनीता को देखकर कश्मीरा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो रोते हुए सुनीता से माफी मांगती हैं। वो कहती हैं- आई एम सो सॉरी। सुनीता भी कृष्णा और कश्मीरा को रोता देख इमोशनल नजर आईं।
इस इमोशनल प्रोमो पर क्या बोले फैंस?
लाफ्टर शेफ्स का ये एपिसोड देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। लोग कह रहे हैं कि परिवार का ऐसा रियूनियन उन्हें देखना है। एक यूजर ने लिखा- ऐसे ही किसी शो पर ये अनबन शुरू हुई थी और आज एक शो पर ही परिवार की अनबन खत्म होगी। एक ने लिखा- ये लोग वाकई अब खुश हैं।
क्यों सुनीता और कश्मीरा में आ गई थी दूरी
दरअसल, एक शो के दौरान कृष्णा ने गोविंदा पर मजाक किया था। इसके बाद कश्मीरा ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था- लोग पैसों के लिए डांस करते हैं। कश्मीरा और कृष्णा की ये बातें सुनीता को पसंद नहीं आई थीं और दोनों परिवारों में फिर दूरी आ गई थी। कृष्णा और उनकी मामी के बीच विवाद 14 साल पुराना है, जो अब खत्म हो गया है।
लाफ्टर शेफ्स की बात करें तो इस हफ्ते समर्थ जुरैल का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। लाफ्टर शेफ्स एक फिलर के रूप में 2024 में शुरू हुआ था, लेकिन शो को इतना प्यार मिला कि अब शो का तीसरा सीजन चल रहा है। भारती सिंह शो को होस्ट करती हैं। वहीं, शेफ हरपाल सेलेब्स के बनाए खाने को टेस्ट करके उन्हें स्टार देते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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