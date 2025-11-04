Hindustan Hindi News
साली की शादी में अमिताभ बच्चन के लिए हो गया था लाठी-चार्ज, ससुर ने बदल दी थी रहने की जगह

संक्षेप: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने ससुराल में अक्सर आया-जाया करते थे। एक्टर के बारे में ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जब वो अपनी साली की शादी में गए थे वहां लाठी-चार्ज करना पड़ गया था।

Tue, 4 Nov 2025 11:23 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन पत्नी जया बच्चन के परिवार के बेहद करीब रहे हैं। शादी के बाद एक्टर अक्सर जया के घर होने वाले पारिवारिक फंक्शन में शामिल होते थे। इस बारे में खुद उनके ससुर तरुण कुमार भादुड़ी ने बताया था। जून 1973 में दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी की थी। शादी के बाद जया बच्चन के परिवार ने भोपाल में दोनों के लिए एक रिसेप्शन पार्टी थी। उस समय अमिताभ अपने पीक पर नहीं थे। लेकिन जब वो दोबारा जया के मायके पहुंचे तो वहां पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया था।

आमिताभ के लिए हुआ था लाठी-चार्ज

तरुण कुमार भादुड़ी ने अपने एक इंटरव्यू में लाठी-चार्ज का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, “फरवरी 1979 में जब मेरी दूसरी बेटी की लखनऊ में शादी हुई, अमित अपनी पूरी रंगत में थे। उन्होंने ढोलक बजाया, नाचे-गाए। इतना ही नहीं, समारोह के आखिरी दिन उन्होंने मेहमानों को दोपहर का खाना परोसने का जिम्मा संभाला और इस दौरान उन्होंने खुद भी कई रसगुल्ले गटक लिए।” उन्होंने आगे कहा, जब जया और अमिताभ दोनों एक साथ हमसे मिलने आते हैं, तो कानून-व्यवस्था की बड़ी समस्या हो जाती है। 1979 में जब अमित मेरी दूसरी बेटी की शादी में लखनऊ आए, तो लाठीचार्ज हुआ और घुड़सवार पुलिस बुलानी पड़ी। फिल्म डॉन उस समय रिलीज हुई थी और मुझे मजबूरन अमिताभ से कहीं और रुकने का अनुरोध करना पड़ा। मैंने उन्हें लखनऊ के एक होटल में ठहराया।”

ससुर के फेवरिट दामाद

बता दें, अमिताभ के ससुर ने दामाद की तारीफ में ये भी कहा था कि इतने बड़े एक्टर को सुबह उठकर गीता का पाठ करना पसंद है। वो सुबह अक्सर सितार बजाया करते हैं। गीत गाते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद है। उनके पास हर तरह की किताबें हैं। वो पढ़ना पसंद करते हैं। समय के एकदम पाबंद हैं। अब तरुण कुमार भादुड़ी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो अपनी तीनों बेटियों और दामादों के करीब रहे।

