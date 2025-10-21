Hindustan Hindi News
अक्षय कुमार के साथ इन दो फिल्मों में नजर आएंगे असरानी, साल 2026 में होंगी रिलीज

संक्षेप: Govardhan Asrani Upcoming Movies: दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन के बाद उनकी दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन दोनों फिल्मों में अक्षय कुमार लीड रोल में होंगे।

Tue, 21 Oct 2025 04:29 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
दिवंगत एक्टर गोवर्धन असरानी 84 साल की उम्र में कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे। वह हाल ही में रिलीज हुई काजोल देवगन की वेब सीरीज ‘द ट्रायल सीजन 2’ में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने दो कॉमेडी फिल्मों की शूटिंग भी पूरी कर ली थी। हालांकि, इन फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही उनका निधन हो गया। बता दें, ये दोनों फिल्में साल 2026 में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों का नाम ‘भूत बंगला’ और ‘हैवान’ है।

इमोशनल हुए अक्षय कुमार

असरानी की दोनों फिल्मों का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इन दोनों फिल्मों में अक्षय कुमार हैं। यही कारण है कि अक्षय कुमार उनके निधन की खबर सुनकर इमोशनल हो गए। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर असरानी को याद करते हुए लिखा, “वह न सिर्फ बेहतरीन कलाकार थे बल्कि बेहद प्यारे इंसान भी थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग बेमिसाल थी। उनके साथ काम करना हमेशा एक सीखने जैसा अनुभव रहा।”

राजपाल यादव ने किया याद

साल 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म ‘भूत बंगला’ में असरानी के साथ राजपाल यादव ने भी काम किया है। ऐसे में उन्होंने असरानी को याद करते हुए पोस्ट शेयर की और लिखा, “असरानी जी हर फिल्म में अपनी अलग पहचान छोड़ जाते थे। उनका काम और सादगी हमेशा याद रहेगी।”

अस्पताल में थे भर्ती

बताया जा रहा है कि असरानी को कुछ दिन पहले जूहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
