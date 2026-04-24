धर्मेंद्र से भी बड़े सुपरस्टार थे उनके भाई, दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

धर्मेंद्र से भी बड़े सुपरस्टार थे उनके भाई, दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई थी हत्या
धर्मेंद्र के कजिन वीरेंद्र सिंह देओल 80 के दशक में धर्मेंद्र से भी बड़े स्टार हुआ करते थे। पंजाबी सिनेमा में वीरेंद्र का नाम इतना फेमस हो चुका था कि हर प्रोड्यूसर-डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहते थे।
आपको पता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के एक भाई थे और वो भी सुपरस्टार थे? नहीं! दरअसल, धर्मेंद्र के भाई का नाम वीरेंद्र सिंह था। दोनों साथ में ही पले बढ़े थे। एक तरफ, धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। दूसरी तरफ, वीरेंद्र पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। लेकिन एकदिन उनकी सरेहाम गोली मारकर हत्या कर दी थी। (ये भी पढ़ें: आज OTT पर 7 फिल्में और सीरीज हुई हैं रिलीज, बना लें वीकेंड पर बिंज वॉच का प्लान)
वीरेंद्र सिंह का असली नाम
सुभाष ढडवाल, जिन्हें वीरेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता था, वह रिश्ते में धर्मेंद्र के चचेरे भाई थे। जिन्होंने भी वीरेंद्र सिंह के साथ काम किया था या उनका काम देखा था वे यही कहते हैं कि अगर आज वीरेंद्र सिंह जिंदा होते, तो वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं होते।
वीरेंद्र सिंह ने दी थी कई हिट फिल्में
वीरेंद्र सिंह ने साल 1975 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने पंजाबी फिल्म ‘तेरी मेरी एक जिन्दड़ी’ से डेब्यू किया था।बता दें, इस फिल्म के बाद उन्हें एक से बढ़कर एक पंजाबी फिल्में मिलने लगी थीं। उन्होंने 'बंटवारा', 'लम्भरदारनी', 'बलबीरो भाभी', ‘दुश्मनी दी अग्ग’ जैसी हिट फिल्में दी थीं।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ली थी एंट्री
लंबे समय तक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद वीरेंद्र ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने ‘खेल मुकद्दर का’ और ‘दो चेहरे’ जैसी फिल्मों में काम किया था और फिल्में सफल भी हुई थीं। बता दें, वीरेंद्र सिर्फ एक प्रोफेशनल एक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने 12 साल के फिल्मी करियर में लगभग 25 फिल्में बनाई थीं। दिलचस्प बात ये है कि ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थीं।
कैसे हुई थी हत्या?
दिसंबर 1988 में लुधियाना के पास वीरेंद्र अपनी फिल्म ‘जट्ट ते जमीन’ की शूटिंग कर रहे थे और तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वीरेंद्र की मौत के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया था। उस समय वीरेंद्र सिर्फ 40 साल के थे।
किसने मारी थी गोली?
वीरेंद्र की हत्या की गुत्थी कभी नहीं सुलझी। कई सूत्रों ने कहा कि वीरेंद्र की लोकप्रियता ही उनकी दुश्मन बन गई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वह आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए थे।
धर्मेंद्र का निधन
धर्मेंद्र का निधन हो गया है। पिछले साल 24 नवंबर के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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